Surpriză! Internaționalul român, gata să joace pentru altă națională: "E visul lui"

Ahmed Bani (23 de ani), fostul jucător de la Dinamo și Oțelul Galați, joacă din vara anului trecut în Iordania, la Al-Hussein. A câștigat titlul de campion și Supercupa Iordaniei în primul sezon, însă fotbalistul ofensiv a jucat foarte puțin: doar 9 meciuri în toate competițiile, în care a reușit un gol și un assist.

Presa arabă: Ahmed Bani vrea să joace la naționala Iordaniei

Presa arabă anunță însă că Ahmed Bani "așteaptă să i se facă dreptate" în noul sezon și să prindă mult mai multe minute în noul sezon, care va debuta în august. În plus, fostul internațional de tineret al României "visează să joace pentru naționala Iordaniei", anunță WinWin.

Ahmed Bani, născut în București din mamă româncă și tată iordanian, are dublă cetățenie. Din acest motiv ar putea reprezenta naționala Iordaniei la nivel de seniori.

"De când a părăsit țara în care a crescut și s-a întors în patria sa pentru a juca la Al Hussein, obiectivul lui Ahmed Bani a fost și a rămas acela de a îmbrăca tricoul naționalei Iordaniei, mai ales odată cu instalarea noului selecționer, marocanul Badou Zaki.

Ahmed Bani știe că are nevoie de minute consistente și de un tratament corect din partea actualului antrenor, Ahmed Hayel. El a fost și în trecut în vizorul naționalei Iordaniei, însă Bani a refuzat convocarea deoarece era angajat în proiectul naționalei României.

Astfel, există mari speranțe ca Bani să-și recapete statutul de jucător important la Al Hussein, club cu care mai are doi ani de contract. Conducerea i-a promis că situația sa va fi remediată și că va primi șansa deplină de a deveni unul dintre titularii de bază ai echipei", scrie sursa citată.