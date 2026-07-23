Surpriză! Internaționalul român, gata să joace pentru altă națională: "E visul lui"

Surpriză! Internaționalul român, gata să joace pentru altă națională: &quot;E visul lui&quot; Stranieri
SPORT.RO
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Fosta mare speranță a lui Dinamo pare hotărâtă să schimbe echipa națională, după ce a strâns peste 30 de meciuri la reprezentativele de juniori ale României.

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Ahmed Bani (23 de ani), fostul jucător de la Dinamo și Oțelul Galați, joacă din vara anului trecut în Iordania, la Al-Hussein. A câștigat titlul de campion și Supercupa Iordaniei în primul sezon, însă fotbalistul ofensiv a jucat foarte puțin: doar 9 meciuri în toate competițiile, în care a reușit un gol și un assist.

Presa arabă: Ahmed Bani vrea să joace la naționala Iordaniei

Presa arabă anunță însă că Ahmed Bani "așteaptă să i se facă dreptate" în noul sezon și să prindă mult mai multe minute în noul sezon, care va debuta în august. În plus, fostul internațional de tineret al României "visează să joace pentru naționala Iordaniei", anunță WinWin.

  • Ahmed Bani, născut în București din mamă româncă și tată iordanian, are dublă cetățenie. Din acest motiv ar putea reprezenta naționala Iordaniei la nivel de seniori.

"De când a părăsit țara în care a crescut și s-a întors în patria sa pentru a juca la Al Hussein, obiectivul lui Ahmed Bani a fost și a rămas acela de a îmbrăca tricoul naționalei Iordaniei, mai ales odată cu instalarea noului selecționer, marocanul Badou Zaki.

Ahmed Bani știe că are nevoie de minute consistente și de un tratament corect din partea actualului antrenor, Ahmed Hayel. El a fost și în trecut în vizorul naționalei Iordaniei, însă Bani a refuzat convocarea deoarece era angajat în proiectul naționalei României.

Astfel, există mari speranțe ca Bani să-și recapete statutul de jucător important la Al Hussein, club cu care mai are doi ani de contract. Conducerea i-a promis că situația sa va fi remediată și că va primi șansa deplină de a deveni unul dintre titularii de bază ai echipei", scrie sursa citată.

Iordania a participat la CM 2026

Iordania a obținut o calificare în premieră la Cupa Mondială din această vară și a fost eliminată în faza grupelor, după ce a pierdut toate meciurile: 1-3 contra Austriei, 1-2 împotriva Algeriei și 1-2 contra Argentinei.

73 este locul ocupat de Iordania în clasamentul actual FIFA. În schimb, România, care nu a participat la Cupa Mondială, se află pe poziția 52.

Ahmed Bani, la naționalele României și Dinamo

Foto: Imago

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750.000 de dolari, contractul lui Ahmed Bani în Iordania

Crescut la Dinamo, Ahmed Bani a strâns 135 de meciuri și 13 goluri, fiind unul dintre oamenii importanți ai echipei inclusiv în sezonul petrecut în Liga 2. În ianuarie 2025, extrema s-a despărțit definitiv de "câini" și a semnat cu Oțelul Galați, unde a petrecut doar câteva luni și a acumulat 10 meciuri și un gol.

Vara trecută, Al Hussein l-a semnat pe Ahmed Bani, după ce i-a oferit un contract pe trei sezoane și un salariu total de 750.000 de dolari, după cum anunță presa arabă.

  • 225.000 de euro este cota de piață a lui Bani, potrivit Transfermarkt

Ahmed Bani a jucat la aproape naționalele de juniori ale României, acumulând peste 30 de partide sub tricolor. Ultima dată a fost convocat la naționala U21 de Daniel Pancu, în septembrie 2024, pentru două meciuri din preliminariile Campionatului European. 

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