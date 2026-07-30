FCSB, la o victorie distanță de asigurarea a mare parte din bugetul anual

La meciul tur, "roș-albaștrii" au pierdut în mod suprinzător, scor 2-3, pe Stadionul "Steaua" din București. Letonii au un lot cotat la 5.55 milioane de euro, cei mai cunoscuți fotbaliști fiind Tin Hrvoj (Croația / ex-Dinamo Zagreb), Ibrahim Kone (Costa de Fildeș / ex- Maccabi Petah Tikva), Eduards Daskevics (Letonia / ex- Riga FC) și Barthelemy Diedhiou (Franța / ex- Lille B, BFC Daugavpils).

Calificarea în faza principală a Conference League ar asigura o mare parte din bugetul anual al FCSB, pentru că este răsplătită cu 3.17 milioane de euro, sumă la care se adaugă și banii obținuți din preliminarii. Acolo, în funcție de rezultate, echipa poate să primească și alți bani, deoarece victorie este recompensată cu 400.000 de euro, iar un egal cu 133.000 de euro.

Orașul de unde vine FK Auda are o populație cât jumătate din Peluza Nord a FCSB

FK Auda este un club leton înființat în 1969, ca reprezentantă a Colhozului "9 Mai" (gospodărie agricolă colectivă sau o cooperativă de producție agricolă din fosta Uniune Sovietică), în diviziile inferioare ale URSS. Echipa a ajuns în prima ligă letonă, după destrămarea Uniunii Sovietice și câștigarea independenței de către Letonia. Evoluează acum pe Skonto Stadium (7.000 de locuri / Mezaparks Sports Village) din Riga, deși sediul clubului este în orașul Kekava, aflat la 20 de kilometri distanță de capitala letonă.

Orășelul are o populație de aproape 5.500 de locuitori, mai puțin decât jumătate din capacitatea Peluzei Nord de pe Arena Națională (12.500 locuri), de unde își susține galeria FCSB echipa.

Kekava este cunoscut pentru un uriaș combinat avicol, Kekava Foods, care produce 95% din carnea de pui consumată și mare parte din ouăle comercializate în Letonia. Localitatea se află pe direcția autrostrăzii A7, care leagă Riga de Varșovia, și a șoselei de centură a orașului Riga (A 5), așa că găzduiește mai multe depozite de mare capcacitate, iar printre companiile mari din oraș se mai numără unele din domenii precum producția de bioenergie și biometan, reciclarea plasticului, floricultura și alimentară (pomi frctiferi, nuci, semințe).