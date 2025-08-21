CFR Cluj a avut parte de o primă repriză de coșmar în Suedia. Hacken a început ”ca din tun” și a marcat de patru ori, după care Korenica a redus din diferență.



”Ghinionistul” de serviciu a fost chiar vedeta ardelenilor, Louis Munteanu, care a marcat de două ori, dar ambele reușite au fost anulate pentru ofsaid.



Mai întâi, atacantul a înscris când tabela arăta 1-0 pentru Hacken, dar tușierul a ridicat fanionul. Apoi, Munteanu a punctat la scorul de 3-0, însă reușita a fost anulată de VAR.



Hacken și CFR Cluj, eliminate din Europa League



Echipa pregătită de Dan Petrescu a coborât în play-off-ul UEFA Conference League după ce a fost eliminată din al treilea tur preliminar UEFA Europa League de Braga, scor 1-4 la general.



În aceeași situație se află și Hacken, care a pierdut cu 1-2 în al treilea tur din Europa League cu norvegienii de la Brann.



Returul dintre Hacken și CFR Cluj va avea loc o săptămână mai târziu în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”. Partida va fi în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

