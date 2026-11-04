Ne întoarcem în decembrie 1997, la una dintre cele mai bune seri din cariera lui Dan Petrescu în fotbalul englez. Chelsea a câștigat cu 6-1 pe terenul rivalei Tottenham, pe White Hart Lane, iar internaționalul român a contribuit la spectacol cu un gol de senzație.

Dan Petrescu, execuție superbă pe White Hart Lane

Partida s-a disputat pe 6 decembrie 1997 și a început cu golul lui Tore Andre Flo, în minutul 40. Ramon Vega a egalat pentru Tottenham cu trei minute înainte de pauză, însă repriza secundă a aparținut în totalitate oaspeților.

Roberto Di Matteo a făcut 2-1 în minutul 48, iar 11 minute mai târziu a venit rândul lui Dan Petrescu să înscrie. Frank Leboeuf a trimis o pasă lungă din apropierea liniei de mijloc, iar românul a câștigat duelul cu Justin Edinburgh.

„Burcusul” a lăsat mingea să coboare și a expediat un voleu cu piciorul drept, peste portarul Ian Walker. Execuția a dus scorul la 3-1. VEZI VIDEO MAI JOS