VIDEO EXCLUSIV Dan Petrescu și ziua în care a pus-o pe Tottenham în genunchi: 6-1, pe White Hart Lane, cu un gol marca „SuperDan”

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Ionut Stoica
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Dan PetrescuChelseaTottenham
Din articol

Ne întoarcem în decembrie 1997, la una dintre cele mai bune seri din cariera lui Dan Petrescu în fotbalul englez. Chelsea a câștigat cu 6-1 pe terenul rivalei Tottenham, pe White Hart Lane, iar internaționalul român a contribuit la spectacol cu un gol de senzație.

Dan Petrescu, execuție superbă pe White Hart Lane

Partida s-a disputat pe 6 decembrie 1997 și a început cu golul lui Tore Andre Flo, în minutul 40. Ramon Vega a egalat pentru Tottenham cu trei minute înainte de pauză, însă repriza secundă a aparținut în totalitate oaspeților.

Roberto Di Matteo a făcut 2-1 în minutul 48, iar 11 minute mai târziu a venit rândul lui Dan Petrescu să înscrie. Frank Leboeuf a trimis o pasă lungă din apropierea liniei de mijloc, iar românul a câștigat duelul cu Justin Edinburgh.

„Burcusul” a lăsat mingea să coboare și a expediat un voleu cu piciorul drept, peste portarul Ian Walker. Execuția a dus scorul la 3-1. VEZI VIDEO MAI JOS

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Tore Andre Flo a mai punctat de două ori, în minutele 63 și 90, iar Mark Nicholls a stabilit scorul final în minutul 78.

„SuperDan”, leul cu cinci trofee agățate în coamă

Dan Petrescu a ajuns în Anglia în 1994, la Sheffield Wednesday, iar doi ani mai târziu a semnat cu Chelsea. La formația londoneză a câștigat FA Cup (2x), League Cup, Cupa Cupelor și Supercupa Europei.

În campionatul Angliei, fostul internațional a adunat 215 meciuri, 17 goluri și șase pase decisive pentru Sheffield Wednesday, Chelsea, Bradford City și Southampton. DETALII AICI

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