AEK Atena a deschis scorul în minutul 12 prin Aboubakary Koita, care a punctat din pasa lui Luka Jovic, chiar fostul atacant al lui Real Madrid. Jude Bellingham a restabilit egalitatea în minutul 32, din pasa lui Cucurella, după ceva câteva minute mai devreme tot Bellingham avusese un gol anulat pentru ofsaid.
GALERIE FOTO Cum a fost surprins Răzvan Marin după ”thrillerul” AEK - Real Madrid! S-a lăsat cu un cartonaș roșu: ”Nu-mi spune mie 'Du-te naibii!'”
A fost dramatism total la Atena, la meciul dintre AEK și Real Madrid, scor 3-2 în favoarea spaniolilor lui Jose Mourinho.
Grecii au trecut din nou în avantaj în minutul 75, după golul lui Pilo, dar, după doar trei minute, Kylian Mbappe a restabilit din nou egalitatea. Scorul final a fost stabilit de Federico Valverde în prelungiri.
Răzvan Marin a început meciul pe banca de rezerve, dar internaționalul român a fost trimis în teren în minutul 60, în locul lui Mijat Gacinovic, fără a avea însă reușite importante.
Fotbalistul român a fost implicat și în faza tensionată din finalul meciului, când s-a lăsat și cu un cartonaș roșu. Alături de Aboubakary Koita, Răzvan Marin a mers în fața arbitrului italian Maurizio Mariani și au protestat pentru faptul că centralul nu a mai lăsat jocul să continue. Nervos din cauza eșecului, atacantul din Mauritania a avut un limbaj vulgar în fața oficialului, care a scos cartonașul roșu. ”Du-te naibii”, i-ar fi spus Koita centralului. Extrem de supărat, Koita a fost ținut cu greu de ceilalți jucători aflați pe teren. Chiar și Rudiger a încercat să îl calmeze pe fotbalistul de la AEK.
Marin a mers și el în fața lui Mariani pentru a-i explica probabil motivul supărării coechipierului său, însă, în momentul în care s-a apropiat de central, acesta i-a replicat românului, potrivit Protothema: ”Nu-mi spune mie 'Du-te naibii'”.
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