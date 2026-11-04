GALERIE FOTO Scandal monstru sub privirile lui Cosmin Olăroiu în Liga Campionilor Asiei! De ce s-au luat la bătaie jucătorii

Scandal monstru sub privirile lui Cosmin Olăroiu în Liga Campionilor Asiei! De ce s-au luat la bătaie jucătorii Fotbal extern
SPORT.RO
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Al Muharraq - Al Jazira a fost în direct pe VOYO SPORT 1.

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Cosmin OlaroiuLiga Campionilor Asieiolaroiu
Din articol

Cele două grupări și-au dat întâlnire în runda #4 din Liga Campionilor Asiei. La capătul celor 90 de minute, echipa pregătită de Cosmin Olăroiu, Al Jazira, s-a impus cu 3-0 și a înregistrat toate cele trei puncte.

Scandal monstru sub privirile lui Cosmin Olăroiu în Liga Campionilor Asiei! De ce s-au luat la bătaie jucătorii

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Foto: VOYO SPORT 1

În minutul 72 al meciului, Elliot Simoes (numărul 99) de la Al Muharraq și Mamadou Coulibaly (numărul 8) de la Al Jazira s-au contrat violent în lupta pentru o minge la marginea careului, iar de acolo a pornit iadul.

Cei doi s-au îmbrâncit, iar în altercație au intrat și cele două tabere, despărțite și de oficialii echipelor. După ce s-a ridicat tensiunea, Cosmin Olăroiu a pășit spre zona de conflict (VEZI FOTO).

”Centralul” nu i-a avertizat nici pe Simoes, nici pe Colibaly. În schimb au primit ”galben” pentru comportament nesportiv Juninho Piauiense și Mohammed Rabii.

Ce a spus Cosmin Olăroiu înainte de meci

„Circumstanțele din meciul precedent au fost în favoarea noastră și am reușit să întoarcem scorul și să câștigăm cu 4-2. Dar obiectivul nostru e să nu repetăm greșelile din partida anterioară. Știm că o victorie ne va apropia foarte mult de calificarea, în optimi. Matematic, nu vom obține calificarea, dacă vom învinge, dar, într-adevăr, ne-am îmbunătăți foarte mult șansele. Tocmai de aceea, vrem să câștigăm și acest al doilea meci cu Al-Muharraq. Dar trebuie să fim concentrați, pentru că fotbalul e imprevizibil. De asta e și un joc frumos“, a spus Oli.

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