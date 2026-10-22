Oltenii vin după remiza cu Getafe, scor 1-1, în prima etapă, și după o nouă victorie în campionat, care a prelungit la opt meciuri seria fără înfrângere în toate competițiile.

Inter Escaldes - Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 19:45

De cealaltă parte, Inter Escaldes a pierdut cu 0-2 în fața suedezilor de la Mjallby, la debutul în competiție, și caută primele puncte europene. Andorranii au câștigat însă ultimul meci de campionat, scor 4-2, și nu au pierdut în ultimele cinci partide europene disputate pe teren propriu.

Cele două formații se întâlnesc pentru prima dată în istorie. Inter Escaldes a mai jucat împotriva unor echipe din România, CFR Cluj și FCSB, dar a pierdut toate cele patru confruntări europene.