Internaționalul român Răzvan Marin (30 de ani) a intrat pe teren în minutul 60 al confruntării, în locul lui Mijat Gacinovic.

Nota lui Răzvan Marin pentru evoluția sa din AEK Atena - Real Madrid

Pentru jumătatea de oră petrecută pe teren, Marin a primit din partea portalului SofaScore nota 6,5, sub media echipei sale de 7,82.

Răzvan Marin a avut un procentaj al paselor corecte de 83% (10 din 12) și a trimis două șuturi spre poartă, unul în blocaj și altul necadrat.

Pentru AEK Atena au marcat Koita (12') și Pilo (75'), iar pentru Real Madrid au punctat Bellingham (32'), Mbappe (78') și Valverde (90+2').

Real Madrid ocupă locul doi în grupa unică din UCL cu 12 puncte, iar AEK a rămas cu trei puncte pe poziția a 30-a.

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