Patronul FCSB se pregătește de un profit uriaș generat de interesul imens al fanilor pentru partida de pe Arena Națională, unde se anunță o atmosferă de meci mare.



FCSB pornește ca favorită în duelul programat în această seară, de la 21:30, după ce în tur, în Scoția, a obținut o remiză, scor 2-2, evoluând mai bine de o oră în inferioritate numerică. Suporterii au simțit momentul bun al echipei și se anunță o prezență de aproximativ 35.000 de spectatori în tribune.



Afluența publicului se traduce într-un adevărat tun financiar pentru club. Gigi Becali a dezvăluit deja cifrele impresionante pe care le așteaptă în vistieria clubului, strict din vânzarea biletelor.



"Numai din bilete scot vreo 600.000 – 700.000. Până ieri aveam 400.000 de euro încasări, iar până astăzi vreo 700.000 de euro", a punctat finanțatorul pentru Fanatik.



Visează la încasări de 7-8 milioane de euro



Patronul roș-albaștrilor și-a amintit și de încasările record de la un meci european de top, cel cu Manchester United, care a generat 1.200.000 de euro, și crede că potențialul fotbalului românesc este în continuă creștere. Chiar dacă Mihai Stoica i-a spus că în acest sezon european nu vor veni adversari cu nume, Becali este convins că fanii vor umple stadioanele.



"Dacă faci un stadion cu 100.000 de locuri, poţi să încasezi la fiecare meci de Champions League 7-8 milioane", a adăugat el.



În stilul său caracteristic, omul de afaceri a legat succesul de la casele de bilete de o creștere generală a nivelului de trai din țară. "Tot aud: sărăcie, sărăcie… unde e, bă, sărăcia? Milioane de oameni pe litoral. (...) România nu poate să rămână aşa! Vom creşte, iar fotbalul va ajunge la zeci şi sute de milioane de euro", a conchis acesta.

