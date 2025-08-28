Prima manșă s-a încheiat la egalitate, scor 2-2, astfel că returul de pe Arena Națională este deschis oricărui rezultat.

Cum arată formula de start a lui FCSB în returul cu Aberdeen

Pentru returul cu Aberdeen, Gigi Becali a optat pentru formula clasică, cu mici modificări. În poartă, rămâne titular Ștefan Târnovanu, iar în centrul apărării apar Siyabonga Ngezana și Mihai Popescu, deși finanțatorul declara că se gândește să îl titularizeze pe Daniel Graovac în locul fundașului venit de la Farul. În flancuri, cei doi sunt ajutați de Valentin Crețu și Risto Radunovic.

Mihai Lixandru și Adrian Șut apar la închidere, iar Vlad Chiricheș a dispărut din formula de start.

În compartimentul ofensiv, în absența lui Juri Cisotti, suspedat după ce a primit cartonaș roșu în tur, apar David Miculescu și Florin Tănase, în benzi, Daniel Bîrligea, vârf de atac și Darius Olaru, număr 10.

Echipele de start la FCSB - Aberdeen

FCSB: Târnovanu - Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic- Șut, Lixandru - Miculescu, Olaru, Tănase - Bîrligea.

Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Kiki, Edjouma, Politic, Chiricheș, Pantea, O. Popescu, Alhassan



Aberdeen: Mitov – Devlin, Milne, Knoester, Jensen - Palaversa, Aouchiche, Shinnie - Keskinen, Sokler, Polvara