LIVE TEXT Dragomir și Itu joacă azi în Conference League! Ajax și Steaua Roșie, lângă Lincoln Red Imps din Gibraltar și Inter Escaldes din Andorra

Dragomir și Itu joacă azi în Conference League! Ajax și Steaua Roșie, lângă Lincoln Red Imps din Gibraltar și Inter Escaldes din Andorra Conference League
SPORT.RO
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Începe și faza grupei unice din Conference League, cu meciuri astăzi de la orele 19:45 și 22:00.

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Din articol

ȚSKA Sofia - AS Monaco, cu Cătălin Itu

Lugano - Steaua Roșie Belgrad

Hajduk Split - Ajax Amsterdam

Mjallby - Inter Club d'Escaldes

Gent - AGF Aarhus

KuPS - Trabzonspor

Universitatea Craiova - Getafe

LIVE TEXT AICI

Panathinaikos Atena - Borac Banja Luka

Riga FC - Kairat Almaty

Egnatia - Midtjylland

Atalanta - Pafos, cu Vlad Dragomir

Brann - Lincoln Red Imps

Freiburg - Jablonec

Hearts - Nordsjaelland

Saint-Trond - Saburtalo

FC Copenhaga - Sporting Braga

Brighton - Kauno Zalgiris

Twente Enschede - FC Thun

Clasamentul din Conference League

Clasamente oferite de Sofascore

Specialiștii au decis! Unde va termina Universitatea Craiova în grupa de Conference League

Universitatea Craiova este singura echipă din Superliga rămasă în cupele europene.

Oltenii au ratat calificarea în Champions League sau Europa League, iar acum vor trebui să se mulțumească de participarea în Conference League.

Deși au dominat autoritar în returul cu Ararat Armenia, duel ce a putut fi vizionat în direct pe VOYO, Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în Europa League. Oltenii au fost învinși în prelungirile partidei, după ce Laurențiu Popescu a apărat două penalty-uri, însă adversarii au profitat de o respingere în fața porții.

La fel ca anul trecut, Universitatea Craiova va lua startul în faza principală din UEFA Conference League. Pe olteni îi așteaptă șase meciuri extrem de dificile, însă au șanse importante de calificare în primăvara europeană.

Mai exact, specialiștii de la Football Meets Data au făcut toate calculele, iar Universitatea Craiova are o șansă de aproape 65,2% pentru a ajunge în play-off-ul competiției.

Totodată, elevii lui Filipe Coelho au primit, după simulările făcute de experți, un procentaj de 11,3% pentru a termina în primele 8 poziții în grupa unică din Conference League.

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