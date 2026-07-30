Început într-un ritm alert datorită mizei partidei, Auda - FCSB a consembat încă din debut nenumărate faze de poartă și decizii controversate. Daniel Bîrligea a marcat însă golul i-a fost anulat, iar Dawa, într-un acces de furie, și-a îmbrâncit un adversar care a căzut teatral în propriul careu. După 2-3 în meciul tur, Marius Baciu a trimis în teren o formulă de start surprinzătoare, pentru a prinde pe picior greșit echipa din Letonia - VEZI VIDEO MAI SUS.

VIDEO FK Auda - FCSB, LIVE pe VOYO

Meciul de la Riga e transmis în direct de VOYO, joi seara, iar imagini puteți vedea și pe site-ul Sport.ro. Toate reacțiile le puteți vedea la finalul confruntării pe VOYO, în emisiunea Play On Sport, moderată de Andrei Grecu.

Invitații jurnalistului Pro TV, Andrei Grecu, sunt Mihai Mironică, Florin Gardoș și Cristi Pulhac.

