Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la 19:00 ora României, la Riga, în Letonia, în a doua manșă din cel de-al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League.
În turul disputat la București, pe stadionul ”Steaua” din Ghencea, echipa pregătită de Marius Baciu a fost învinsă de letoni cu 3-2.
Și-au dat jos tricourile și a început 'haosul'! FCSB, susținută de propriii fani și la 2000 km de casă!
La peste 2000 de kilometri de București, FCSB a fost susținută de o mână de oameni pe ”Skonto”, la Riga, în mecuil decisiv pentru calificarea în următoarea fază a competiției Conference League.
Echipele de start în FK Auda - FCSB
Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti
FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu