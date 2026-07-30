FOTO Și-au dat jos tricourile și a început 'haosul'! FCSB, susținută de propriii fani și la 2000 km de casă!

Și-au dat jos tricourile și a început &#039;haosul&#039;! FCSB, susținută de propriii fani și la 2000 km de casă! Conference League
SPORT.RO
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FK Auda - FCSB, LIVE TEXT - AICI.

TAGS:
FCSBfk audaVoyoConference League
Din articol

Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la 19:00 ora României, la Riga, în Letonia, în a doua manșă din cel de-al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League.

În turul disputat la București, pe stadionul ”Steaua” din Ghencea, echipa pregătită de Marius Baciu a fost învinsă de letoni cu 3-2.

Și-au dat jos tricourile și a început 'haosul'! FCSB, susținută de propriii fani și la 2000 km de casă!

  • Vlcsnap 2026 07 30 19h13m23s776
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La peste 2000 de kilometri de București, FCSB a fost susținută de o mână de oameni pe ”Skonto”, la Riga, în mecuil decisiv pentru calificarea în următoarea fază a competiției Conference League.

Echipele de start în FK Auda - FCSB

Auda: Purins - Hrvoj, Arroyo, Ouedraogo, Rubenis - Bongemba, Traore, Fofana - Daskevics, Kone, Diedhiou; Rezerve: Sturins, Aleksandrovs - Kragliks, Appiah, Hussaini, Fofana, Lusweki, Gerold, Minins, Aranda; Antrenor: Didier Zanetti

FCSB : Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Tănase, Radunovic - Boutoutaou, Cisotti, Oct. Popescu - Bîrligea; Rezerve: Popa, Udrea - Gnahore, Joao Paolo, Politic, Batubinsika, Toma, Stancu, Stoian, Labonne, Popa; Antrenor: Marius Baciu

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