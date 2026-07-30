Și-au dat jos tricourile și a început 'haosul'! FCSB, susținută de propriii fani și la 2000 km de casă!

Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la 19:00 ora României, la Riga, în Letonia, în a doua manșă din cel de-al doilea tur preliminar UEFA Europa Conference League.

În turul disputat la București, pe stadionul ”Steaua” din Ghencea, echipa pregătită de Marius Baciu a fost învinsă de letoni cu 3-2.

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