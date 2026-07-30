Când a fost promovat la prima echipă a lui FCSB, Octavian Popescu (23 de ani) a ajuns rapid în centrul atenției. Patronul Gigi Becali spunea atunci că nu-l vinde decât dacă primește 50 de milioane de euro.

În cele din urmă, forma atacantului cotat acum la 600.000 de euro de site-urile de specialitate s-a stins și și-a pierdut și locul de titular la gruparea roș-albastră.

A avut însă un final de sezon foarte bun la FCSB în luna mai, iar în noua stagiune a părut mai energic ca niciodată.

End of the line pentru starul lui FCSB?! ”E ultima fisă pentru el”

Cristi Pulhac, fost internațional român, consideră că actuala stagiune este ”ultima fisă” pentru Tavi Popescu, jucător care a tot amânat momentul său de revenire.

”Și echipa te poate ajuta să ieși din starea asta. Tu poate ești într-o stare bună, dar și echipa trebuie să te ajute, să fie și rezultate. Eu văd o schimbare la el. Deși el nu arăta foarte mult în meciuri. A trecut mult timp, s-a pregătit și acum e într-o perioadă bine.

Poate să fie cam ultima fisă pentru el”, a spus Pulhac la Play On Sport pe VOYO.

Tavi Popescu a bifat până acum 229 de apariții în toate competițiile la FCSB, și-a trecut în cont 28 de reușite și a bifat 28 de pase decisive.