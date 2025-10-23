Craiova - Noah, de la 22:00. Echipe probabile + tot ce trebuie să știi despre FC Noah. Analiza lui Dan Chilom

Craiova - Noah, în Conference League.
Craiova - Noah, în Conference League.

Universitatea CraiovaFC NoahConference Leagueanaliza pariuriPariuriCote pariuridan chilom
de DAN CHILOM

Universitatea primește vizita armenilor de la Noah, echipă care a câștigat campionatul și cupa Armeniei în sezonul trecut, are 8 jucători în națională, și un buget anual de 14 milioane de euro. În prezent, ocupă poziția a 3a în competiția internă, cu 18 puncte după 9 partide. 

În Conference League, FC Noah are o victorie în prima etapă, 1-0 contra croaților de la Rijeka. 

Craiova a pierdut primul joc în Conference, 2-0, în deplasare, contra polonezilor de la Rakow. 

U Craiova - FC Noah | Echipe probabile

Universitatea: Isenko - Rus, Romanchuk, Badelj - C. Mora, Teles, T. Băluță, Mekvabishvili, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram

Antrenor: Mirel Rădoi

Rădulescu (accidentat), Screciu (suspendat) vor lipsi din trupa lui Rădoi.

Noah: Fayulu - Boakye, Saintini, Muradyan, Sualehe - Oshima, Eteki, Castro Fereira, Manvelian, M. Jakolis - Mulahosejnovic

Antrenor: Sandro Perkovic

Pentru Noah evolueaza fostul mijlocaș al oltenilor, Takuto Oshima. 

Favorita caselor de pariuri este Universitatea Craiova, cu o cotă de 1.98

Noah are 3.90 la victorie 

Egalul este cotat cu 3.60

Armenii vin după 2 egaluri în campionat, ambele cu Urartu, scor 0-0. 

  • Liga din Armenia este alcătuită din 10 echipe. 

Oaspeții de azi primesc destul de greu gol, în 10 meciuri (9 de campionat și unul în Conference), au primit doar 7 goluri. 

O medie de 0,7 goluri pe partidă. 

Se anunță din nou o afluență mare în Bănie, pe Ion Oblemenco, peste 20.000 de suporteri. 

Israelianul Gal Leibovitz va conduce partida, arbitru care acordă în medie 3,85 cartonașe galbene pe meci, și. 0,08 roșii. 

Sugestia Sport.ro: 

Șansă dublă 1X

