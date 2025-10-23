Craiova - Noah, de la 22:00. Echipe probabile + tot ce trebuie să știi despre FC Noah. Analiza lui Dan Chilom

de DAN CHILOM

Universitatea primește vizita armenilor de la Noah, echipă care a câștigat campionatul și cupa Armeniei în sezonul trecut, are 8 jucători în națională, și un buget anual de 14 milioane de euro. În prezent, ocupă poziția a 3a în competiția internă, cu 18 puncte după 9 partide.

În Conference League, FC Noah are o victorie în prima etapă, 1-0 contra croaților de la Rijeka.

Craiova a pierdut primul joc în Conference, 2-0, în deplasare, contra polonezilor de la Rakow.



U Craiova - FC Noah | Echipe probabile



Universitatea: Isenko - Rus, Romanchuk, Badelj - C. Mora, Teles, T. Băluță, Mekvabishvili, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram



Antrenor: Mirel Rădoi



Rădulescu (accidentat), Screciu (suspendat) vor lipsi din trupa lui Rădoi.



Noah: Fayulu - Boakye, Saintini, Muradyan, Sualehe - Oshima, Eteki, Castro Fereira, Manvelian, M. Jakolis - Mulahosejnovic

Antrenor: Sandro Perkovic



Pentru Noah evolueaza fostul mijlocaș al oltenilor, Takuto Oshima.



Favorita caselor de pariuri este Universitatea Craiova, cu o cotă de 1.98



Noah are 3.90 la victorie



Egalul este cotat cu 3.60



Armenii vin după 2 egaluri în campionat, ambele cu Urartu, scor 0-0.

