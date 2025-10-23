Anunțul italienilor despre Stanciu! Care este situația românului la Genoa

Alexandru Hațieganu
Nicolae Stanciu nu a avut un început foarte bun la Genoa.

Nicolae Stanciu s-a accidentat în urma meciului cu Lazio, încheiat cu înfrângerea cu 0-3 a lui Genoa.

Mijlocașul român a intrat pe teren în ultima parte a meciului și s-a accidenta la coapsă, motiv pentru care a ratat și meciurile naționalei României cu Moldova și Austria de la mijlocul lunii octombrie.

Italienii au anunțat că Stanciu nu va juca în următorul meci din Serie A

Genoa a remizat acasă cu Parma în ultima etapă din Serie A și va juca împotriva lui Torino, în deplasare.

Italienii au dezvăluit faptul că Nicolae Stanciu nu va fi disponibil nici pentru partida cu Torino, după ce le-a ratat pe cele cu Napoli și Parma.

Jucătorul de 32 de ani nu s-a recuperat total după accidentarea la bicepsul coapsei drepte și se antrenează separat.

„Nicolae Stanciu și Alessandro Marcandalli, care sunt încă indisponibili, continuă să lucreze separat. Mijlocașul ofensiv român este încă indisponibil din cauza unei entorse la bicepsul coapsei drepte, în timp ce fundașul lui Genoa suferă de o entorse musculară.”, a scris italienii de la TMW.com.

Mijlocașul român are cinci meciuri și un singur gol marcat în acest sezon în tricoul lui Genoa.

3 milioane de euro este cota lui Nicolae Stanciu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

