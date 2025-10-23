Căpitanul formației, Marian Ilie, în vârstă de 22 de ani, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului și a intrat cu mașina într-un stâlp. Reacția fostului internațional la adresa jucătorului său este surprinzătoare, acesta încercând să minimizeze gravitatea faptei.



Incidentul s-a petrecut în centrul Sucevei, pe 12 octombrie, la ora 04:16 dimineața. Marian Ilie se afla la volanul unui Audi Q3 când a pierdut controlul și a lovit un stâlp situat lângă o trecere de pietoni.



Din fericire, având în vedere ora târzie, nicio persoană nu se afla în zonă. Polițiștii sosiți la fața locului l-au testat pe fotbalist, iar etilotestul a indicat o valoare uriașă: 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat.



Clubul din Suceava a reacționat abia pe 23 octombrie, după ce informația a apărut în presă. Într-un comunicat oficial, Cetatea 1932 Suceava "se delimitează ferm" de comportamentul jucătorului, dar singura măsură disciplinară luată a fost una simbolică: Marian Ilie a rămas fără banderola de căpitan. De altfel, fotbalistul a fost păstrat în lot și chiar a jucat ca rezervă în etapa de după accident.



Goian: "Alții au făcut lucruri mai grave și au scăpat"



Contactat pentru a oferi un punct de vedere, antrenorul Dorin Goian și-a apărat jucătorul. Fostul fundaș al echipei naționale a confirmat sancțiunea și a încercat să găsească justificări pentru gestul teribilist al lui Ilie, care putea provoca o tragedie.



"El își asumă, a greșit, am vorbit și eu cu el și am decis să îi iau banderola de căpitan", a transmis inițial Goian, pentru Fanatik.



Ulterior, antrenorul a încercat să minimalizeze fapta: "Hai să nu judecăm atât de aspru pentru că alții au făcut lucruri mai grave și au scăpat nepedepsiți. Nu e nici primul nici ultimul fotbalist care face asta. Cu toții am greșit și el suportă consecințele. Cine nu a greșit când a fost tânăr? Nu e nimeni fără de greșeală. Îi pare foarte rău", a mai spus tehnicianul.

