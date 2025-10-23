LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 19:45, Șahtior Donețk și Legia Varșovia, echipa antrenată de Edward Iordănescu, se întâlnesc în etapa a doua din grupa unică din Conference League.

Polonezii lui Iordănescu au pierdut în prima rundă a competiției, 0-1 acasă cu Samsunspor, și nici în Ekstraklasa nu o duc prea bine: locul 9 din 18 echipe.

Echipa din Donețk este considerată gazda întâlnirii, dar meciul se joacă în Polonia, la Cracovia.

"Edi Iordănescu, gata să demisioneze!" Polonezii dezvăluie decizia luată de Legia



La o zi după ce Legia a ajuns la trei eșecuri consecutive în urma partidei cu Zaglebie Lubin (1-3), presa poloneză anunță că Edi Iordănescu ar fi dispus să își asume responsabilitatea și să demisioneze.

"O sursă ne-a transmis că Iordănescu și-a manifestat disponibilitatea de a-și rezilia contractul. Ar fi transmis conducerii că binele clubului trebuie să fie prioritar și că e gata să plece de la Legia, asumându-și responsabilitatea pentru rezultatele slabe", scriu polonezii de la Goal.

Totuși, Legia Varșovia i-ar fi transmis lui Edi Iordănescu că nu va accepta o demisie: "Conducerea clubului nu consideră că este momentul potrivit pentru schimbarea antrenorului", mai scriu polonezii.

Legia are un program foarte încărcat, iar joi va evolua în Europa League contra lui Șahtior Donețk. Ulterior, duminică, meci în Ekstraklasa contra lui Lech Poznan. "Vom afla foarte curând dacă Iordănescu va fi joi pe bancă", mai anunță presa poloneză.

Pentru Legia, meciul de duminică împotriva lui Zaglebie a reprezentat a treia înfrângere consecutivă în toate competițiile, iar obiectivul anunțat de Edi Iordănescu la numirea sa - câștigarea titlului - pare tot mai departe. Formația din capitala Poloniei se află pe locul 9 după 11 etape, cu 15 puncte, la 9 lungimi sub liderul Jagiellonia.

Iordănescu a preluat-o pe Legia la începutul acestui sezon și a cucerit Supercupa Poloniei.

