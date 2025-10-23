Federaţia Internaţională de Şah îl anchetează pe marele maestru rus Vladimir Kramnik care l-a acuzat pe Daniel Naroditsky că trişa

Federaţia Internaţională de Şah (FIDE) a anunţat, miercuri, că va investiga dacă marele maestru rus Vladimir Kramnik ar trebui sancţionat pentru declaraţiile publice denigratoare pe care le-a făcut „înainte şi după moartea tragică” a marelui maestru american Daniel Naroditsky, scrie News.ro.

Arkadi Dvorkovich, preşedintele organizaţiei mondiale, a făcut acest anunţ într-o declaraţie pentru NBC News, după ce mulţi jucători de top din lumea şahului l-au acuzat pe Kramnik că a pătat reputaţia lui Naroditsky, acuzându-l în mod fals şi repetat că a trişat în timpul meciurilor online.

Naroditsky a fost găsit mort săptămâna aceasta la domiciliul său din Charlotte, Carolina de Nord.

„Comunitatea şahistă respectă de mult timp realizările marelui maestru Vladimir Kramnik, iar contribuţiile sale la sportul nostru sunt incontestabile”, a declarat Dvorkovich în comunicat. „Cu toate acestea, aceleaşi standarde înalte care însoţesc marile realizări conferă şi responsabilitatea de a respecta principiile echităţii şi respectului şi de a fi ambasadori ai sportului.”

Dvorkovich, care nu a precizat în declaraţie ce fel de sancţiuni disciplinare ar putea primi Kramnik dacă Comisia de Etică şi Disciplină a FIDE va concluziona că acesta a încălcat regulile, a recunoscut că şahul se confruntă cu o problemă de hărţuire.

„În ultima perioadă, dezbaterile publice din lumea şahului au depăşit prea des limitele acceptabile, afectând nu numai reputaţia oamenilor, ci şi bunăstarea lor”, a afirmat el. „Când se întâmplă acest lucru, discuţiile se pot transforma în hărţuire, intimidare şi atacuri personale - o problemă deosebit de gravă în contextul actual.”

Emil Sutovksy, directorul general al FIDE, a declarat într-un interviu anterior acordat Reuters că „analizează” campania publică a lui Kramnik împotriva lui Naroditsky.

Moartea lui Naroditsky la vârsta de 29 de ani a indignat susţinătorii săi din lumea şahului, care au afirmat că acesta a fost hărţuit fără încetare de Kramnik, un fost campion mondial care a acuzat mulţi jucători de trişat în jocurile online.

Kramnik nu a răspuns imediat la anunţul FIDE. Miercuri dimineaţă, el a insistat într-un e-mail trimis NBC News că a fost „victima unei campanii de intimidare şi calomniere”, precum şi a unor ameninţări continue la adresa sa şi a familiei sale.

Levy Rozman, un maestru internaţional de şah din SUA, ale cărui comentarii extrem de populare despre şahul online i-au adus porecla „profesorul de şah al internetului”, a denunţat acuzaţiile lui Kramnik într-un videoclip postat miercuri. „Asta trebuie să înceteze”, a spus el.


Kramnik, idolul lui Naroditsky

Naroditsky a crescut idolizându-l pe Kramnik, care are 50 de ani şi a avut perioada de glorie la începutul anilor 2000, a spus Rozman în videoclip. El a spus că prietenul său a fost distrus de „atacurile violente” ale lui Kramnik.

Chess.com, cea mai mare platformă de şah din lume, i-a interzis pe Kramnik în 2023 să participe la turnee cu premii după ce acesta a acuzat mai mulţi jucători de trişare.

„Este timpul ca FIDE să investigheze şi să răspundă la această problemă”, a declarat Chess.com într-un comunicat emis după anunţul FIDE.

"Șahul s-a schimbat fundamental"



Întrebat de ce un jucător legendar precum Kramnik ar acuza atât de mulţi alţi jucători respectaţi de trişare, CEO-ul Chess.com, Erik Allebest, a declarat pentru NBC News că „şahul s-a schimbat fundamental în ultimii 20 de ani” şi că unii jucători mai în vârstă, precum Kramnik, resimt aceste schimbări.

„Jucătorii din vechea gardă obişnuiau să se ducă la hoteluri pentru turnee de şah, unde jucau partide de şase ore de câteva ori pe an”, a spus el. „Acum avem o nouă generaţie de jucători de şah care au crescut online, unde joacă tot timpul. Şi au mai multă experienţă în jocul online.”

Unii jucători, precum Kramnik, care studiază scorurile mari ale rivalilor lor, trag prea repede concluzia că „cu siguranţă trişează”, a spus el.

Trişatul există, iar Chess.com face o treabă bună în a-i prinde şi elimina pe jucătorii care încalcă regulile, a spus Allebest. „Avem statistici care susţin acest lucru”, a spus el.

Înainte ca FIDE să se pronunţe, celebra jucătoare de şah Anna Cramling a cerut organizaţiei să ia „măsuri împotriva lui Vladimir Kramnik”.

„Acţiunile voastre de acum vor fi amintite în lumea şahului pentru mulţi ani de acum înainte”, a scris Cramling pe X. „Faceţi tot ce vă stă în putinţă pentru a vă asigura că se face dreptate. Pentru Daniel Naroditsky şi toate celelalte persoane care au devenit victime ale hărţuirii cibernetice a lui Kramnik.”

  • Centrul de şah Charlotte din Carolina de Nord, unde Naroditsky s-a antrenat şi a lucrat ca antrenor, a anunţat luni că acesta a decedat şi l-a numit „un jucător de şah talentat, educator şi membru iubit al comunităţii de şah”.

    Nici clubul de şah al lui Naroditsky, nici autorităţile nu au făcut publică cauza decesului, ceea ce a dus la speculaţii cu privire la circumstanţele acestuia.

    Naroditsky, fiul unor imigranţi evrei din Ucraina şi Azerbaidjan în Statele Unite, s-a născut în California şi a devenit mare maestru, cel mai înalt titlu în şah, în afară de campion mondial, la vârsta de 18 ani.

    El s-a clasat în mod constant în top 200 mondial la şahul tradiţional şi a excelat la un stil rapid numit şah blitz, menţinându-se în top 25 pe tot parcursul carierei sale adulte.

    De asemenea, i s-a recunoscut meritul de a fi introdus acest sport unui public mai larg, prin transmisiunea în direct a multora dintre meciurile sale şi prin comentariile live pe care le-a făcut la alte meciuri.
