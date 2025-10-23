GALERIE FOTO Aryna Sabalenka, postare incendiară! Răspunsul din Dubai la acuzațiile de "testosteron" venite de la Kostyuk

Aryna Sabalenka, postare incendiară! Răspunsul din Dubai la acuzațiile de testosteron venite de la Kostyuk
Scântei în tenisul feminin!

Aryna Sabalenka
Liderul mondial, Aryna Sabalenka, pare să-i fi oferit un răspuns indirect rivalei sale din Ucraina, Marta Kostyuk, după ce aceasta din urmă a făcut comentarii controversate despre structura biologică a bielorusei. Kostyuk a sugerat că Sabalenka ar avea un avantaj fizic datorită unui nivel "mai mare de testosteron".

"Unii au testosteronul mai mare"

Într-un interviu exclusiv acordat recent publicației Tennis365, Marta Kostyuk (27 WTA) a fost întrebată despre dominarea exercitată de Sabalenka și Iga Swiatek. Ucraineanca a afirmat că cele două sunt "prea puternice" pentru ea, iar când i s-a cerut să detalieze, a oferit o explicație biologică.

"Toți avem propria structură biologică. Unii au un nivel mai mare de testosteron, alții mai mic. E natural și asta ajută. Mă simt mai mică decât ele. Trebuie să muncesc mai mult pentru a câștiga punctele. Trebuie să alerg mult mai mult ca ele pentru a câștiga puncte", a spus Kostyuk.

Reacția liderului mondial: dans și poze în bikini

Replica liderului mondial nu a venit printr-o conferință de presă, ci, speculează fanii, direct de pe rețelele de socializare. Imediat după semifinala jucată la Wuhan, Sabalenka a plecat într-o vacanță în Dubai, alături de cea mai bună prietenă a sa din circuit, Paula Badosa.

Apariția comentariilor lui Kostyuk a coincis cu o serie de postări ale bielorusei. Sabalenka (27 de ani) a publicat pe TikTok un videoclip în care dansează în bikini alături de Badosa. Ulterior, pe Instagram au apărut și mai multe fotografii în costum de baie.

Mulți consideră că momentul ales și descrierea uneia dintre postări – "O zi între fete atât de necesară cu prietena mea cea mai bună" – reprezintă o înțepătură subtilă și un mod prin care Sabalenka își etalează feminitatea, ca răspuns indirect la aluziile despre nivelul său de testosteron.

