Liderul mondial, Aryna Sabalenka, pare să-i fi oferit un răspuns indirect rivalei sale din Ucraina, Marta Kostyuk, după ce aceasta din urmă a făcut comentarii controversate despre structura biologică a bielorusei. Kostyuk a sugerat că Sabalenka ar avea un avantaj fizic datorită unui nivel "mai mare de testosteron".



"Unii au testosteronul mai mare"



Într-un interviu exclusiv acordat recent publicației Tennis365, Marta Kostyuk (27 WTA) a fost întrebată despre dominarea exercitată de Sabalenka și Iga Swiatek. Ucraineanca a afirmat că cele două sunt "prea puternice" pentru ea, iar când i s-a cerut să detalieze, a oferit o explicație biologică.



"Toți avem propria structură biologică. Unii au un nivel mai mare de testosteron, alții mai mic. E natural și asta ajută. Mă simt mai mică decât ele. Trebuie să muncesc mai mult pentru a câștiga punctele. Trebuie să alerg mult mai mult ca ele pentru a câștiga puncte", a spus Kostyuk.

