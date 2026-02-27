Fiorentina, dublă finalistă a competiţiei, s-a calificat cu emoţii în optimile de finală ale competiţiei de fotbal Conference League, joi seara, după ce a pierdut pe ''Artemio Franchi'' cu 2-4, după prelungiri, în faţa echipei poloneze Jagiellonia Bialystok, în manşa secundă a play-off-ului.

Bartosz Mazurek a făcut meciul vieții cu Fiorentina

Fiorentina a câştigat în tur cu 3-0, dar Bartosz Mazurek a realizat un hat-trick incredibil (23, 45+3, 49) la Florenţa şi meciul a ajuns în prelungiri.

Paolo Vanoli a introdus piesele grele şi echipa viola a reuşit să înscrie de două ori, prin Nicolo Fagioli (107) şi Taras Romanczuk (autogol, 114), asigurându-şi prezenţa în optimi, deşi Jagiellonia a mai punctat o dată, prin Jesus Imaz (118).

Autor al unui hat-trick pe ”Artemio Franchi”, Bartosz Mazurek este un mijlocaș ofensiv de 19 ani, abia împliniți luna trecută.

El a fost promovat în acest sezon de la echipa secundă din liga a patra la prima formație din Ekstraklasa.