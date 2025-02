Juventus cere 20 de milioane de euro pentru Fagioli

Nicolo Fagioli este dorit de Roberto De Zerbi la Olympique Marseille și de Raffaele Palladino la Fiorentina. Acesta o poate părăsi pe Juventus, pentru a-și reface cariera afectată grav de scandalul pariurilor. El a fost suspendat timp de șapte luni de zile, după ce a pariat ilegal pe mai multe meciuri de fotbal, atrăgând atenția anchetatorilor și asupra lui Radu Drăgușin, care îl împrumutase cu bani.



Deși are contract cu "Bătrâna Doamnă" până în iulie 2028, mijlocașul a strâns doar șapte meciuri ca titular în toate competițiile, în acest sezon (22 de prezențe), iar Juventus este dispusă să se despartă de el, dacă cluburile interesate achită 20 de milioane de euro.



A ajuns la academia lui Juventus la 14 ani

Nicolo Fagioli (23 de ani) este născut la Piacenza (Regiunea Emilia-Romagna) și s-a format la juniorii lui Piacenza Calcio, Cremonese și Juventus. La nivel de seniori a jucat pentru Juventus U23 (2018-2021), Juventus (2021, 2022-2025) și Cremonese (2021-2022 / împrumutat).



Are 7 selecții pentru naționala de seniori a Italiei, cu care participat la Euro 2024, iar în palmares are Coppa Italia (2020-2021), Coppa Italia Serie C (2019-2020) și Serie A Best Young Player (2022-2023). Poate juca ca închizător, coordonator de joc și mijlocaș central ofensiv și este cotat la 20 de milioane de euro. Datorită stilului de joc și abilităților tehnice a fost comparat cu Andrea Pirlo.



