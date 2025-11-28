Universitatea a reuşit a doua victorie consecutivă în competiţie, prin golul marcat de palestinianul Assad Al Hamlawi (67 - penalty). Meciul a fost unul tactic, închis, fără multe ocazii, însă Universitatea a avut un plus de inspiraţie, de dăruire, lucruri care au făcut diferenţa.

Echipa pregătită de Filipe Coelho, la debutul european al portughezului, a avut prima ocazie, un şut al lui Băluţă de la circa 40 de metri, însă portarul Zentner a reţinut cu ceva emoţii.

Universitatea Craiova a învins Mainz în grupa de Conference League

În minutul 66, Cicâldău a fost mai iute decât tânărul fundaş polonez Potulski şi a ciupit balonul în careul oaspeţilor, iar jucătorul intrat la pauză l-a faultat. Penalty-ul a fost executat de Al Hamlawi, intrat de două minute, iar acesta a transformat.

Universitatea a acumulat şapte puncte, după 0-2 cu Rakow Czestochowa (deplasare), 1-1 cu FC Noah (acasă), 1-0 cu Rapid Viena (deplasare) şi 1-0 cu Mainz (acasă). Echipa din Bănie mai are de jucat două meciuri, cu Sparta Praga (11 decembrie, acasă) şi cu AEK Atena (18 decembrie, în deplasare).

Ce a declarat Bo Henriksen după Universitatea Craiova - Mainz

Poate pentru a dori să ascundă dezamăgirea după eșecul din Bănie, antrenorul nemților, Bo Henriksen, danez în vârstă de 50 de ani, a precizat, în principal, că este mai concentrat pe situația din Bundesliga, unde se află pe penultimul loc, pe 17 din 18 echipe, cu numai 6 puncte adunate în 11 meciuri.

”Concentrarea noastră este pe Bundesliga, iar de aceea am și conservat o parte din energia noastră în partida de ieri”, a transmis nordicul, care despre partida cu oltenii a afirmat:

”Nu am fost surprinși de Universitatea Craiova. E o echipă bună și știam că are un joc bun. Înfrângerea e parte din fotbal. Trebuie să mergem mai departe și trebuie să încercăm să fim mai buni pe viitor. Da, normal că un șut pe pe poartă e prea puțin pentru Mainz.

Nu e plăcut. Nu am fost destul de buni când am avut mingea, dar asta e situația. Trebuie să fim mai buni. Nu ne-a ajutat când Robin Zentner s-a accidentat, dar la noi toți jucătorii trebuie să fie apți să joace în orice moment. Au fost mulți care nu au jucat în această seară. Am făcut multe schimbări, poate prea multe, dar trebuie să fim bine pregătiți și pentru meciul din campionat.

Craiova are mulți jucători buni. Nu e important să scot în evidență unul. Toți au avut o evoluție foarte bună în această seară. Craiova a jucat bine în această seară, așa e în fotbal. Atmosfera a fost foarte plăcută, stadionul e foarte frumos. Le mulțumesc și fanilor care au venit din Germania”.

