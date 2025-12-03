Eșecul din urmă cu șase zile, 0-1 pe „Ion Oblemenco”, a adâncit criza de la gruparea germană, care traversează un moment critic și în competiția internă.



Anunțul oficial a venit miercuri, clubul transmițând că decizia a fost luată de comun acord. Deși în Europa stătea bine, cu 9 puncte și șanse mari la optimi, Mainz e „lanterna roșie” în Bundesliga, fără victorie din luna septembrie. Părțile au convenit să se despartă amiabil, iar locul danezului va fi luat, interimar, de Benjamin Hoffmann, antrenorul de la U23, pentru duelul cu Borussia Monchengladbach.



Mesajul de adio al danezului

Tehnicianul care preluase echipa în februarie 2024 și reușise o salvare spectaculoasă de la retrogradare în sezonul trecut a avut un mesaj emoționant la plecare.



"Mainz este un club fantastic, cu oameni minunați și suporteri incredibili. Am realizat multe împreună și sunt recunoscător pentru toate experiențele și timpul petrecut aici. Vă mulțumesc pentru sprijinul extraordinar. În acest sezon nu am reușit să prestăm același fotbal eficient, deși am luptat până la final. Așa este fotbalul uneori. Le doresc tot binele clubului și echipei, voi rămâne alături de ei la meciurile următoare și sper să aibă un sezon reușit", a transmis Henriksen.



Mainz a căzut pe ultimul loc în Bundesliga și nu a mai câștigat niciun meci din luna septembrie.

