Universitatea Craiova, peste 95% șanse pentru a încheia în top 24 din Conference League

Joi seară, Universitatea Craiova a învins Mainz, o echipă cu victorii pe linie în Conference League, scor 1-0. Succesul a propulsat echipa lui Filipe Coelho pe locul 15 în grupa unică, cu două meciuri rămase de disputat.



Craiova are acum 7 puncte, 3 goluri marcate și 3 primite. În sezonul trecut, locul 24 din Conference League a încheiat cu 7 puncte și golaveraj -3, astfel că există posibilitatea ca oltenii să meargă în play-off-ul pentru optimi chiar și cu eșecuri în ultimele două jocuri, contra celor de la Sparta Praga (11 decembrie, acasă) și AEK Atena (18 decembrie).



Pe baza simulărilor realizate de statisticienii de la Football Meets Data, care iau în calcul formele echipelor, programul sau valoarea loturilor, Universitatea Craiova este văzută acum cu 95,2% șanse pentru o clasare în primele 24.

Cele mai probabile adversare ale Universității Craiova în play-off-ul pentru optimile Europa League



Tot Football Meets Data, care anticipează că Universitatea Craiova va încheia pe locul 17 în grupa unică, prezintă cele mai probabile adversare ale oltenilor, la momentul actual, în play-off-ul pentru optimile Conference League:



Jagiellonia (Polonia) - 7,3%

AEK Atena (Grecia) - 6,6%

AZ Alkmaar (Olanda) - 5,9%

Drita (Kosovo) - 5,9%

Lausanne (Elveția) - 5,9%



Tragerea la sorți pentru stabilirea meciurilor din play-off-ul pentru optimile Conference League este programată pe 16 ianuarie, iar meciurile din această fază se vor juca pe 19 februarie (turul) și 26 februarie (returul).



Formațiile de pe locurile 9-16 vor fi capi de serie și vor juca acasă manșa secundă. Împerecherea se va face în funcție de poziția din grupa unică: locul 9/10 vs. locul 23/24, locul 11/12 vs. 21/22, locul 13/14 vs. 19/20 și 15/16 vs. 17/18.

Clasamentul din Conference League după 4 etape

