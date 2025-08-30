Sparta Praga (acasă), Rapid Viena (deplasare), Mainz (acasă), AEK Atena (deplasare), FC Noah (acasă) și Rakow (deplasare) sunt cele șase adversare ale Universității Craiova. Prima rundă din faza principală este programată pe 2 octombrie, iar ultima pe 18 decembrie.

Ștefan Baiaram, remarcatul germanilor de la Bild din tabăra Universității Craiova



Mainz, locul 6 în precedenta ediție din Bundesliga, este adversara Universității Craiova cu cel mai puternic lot, unul evaluat de Transfermarkt la aproape 140 de milioane de euro.



După tragerea la sorți, publicația germană Bild l-a remarcat din tabăra Craiovei pe Ștefan Baiaram (22 de ani), mijlocașul ofensiv care a strălucit în preliminariile Conference League cu trei goluri.



"CS Universitatea Craiova a eliminat Istanbul Bașakșehir în play-off și a terminat pe locul 3 în campionatul României. Are în lot un adevărat talent de top, internaționalul U21 Ștefan Baiaram", a scris Bild despre formația olteană.

Ce spun antrenorul și directorul sportiv de la Mainz



Pe lângă Universitatea Craiova, Mainz va mai înfrunta Lech Poznan, Fiorentina, Samsunspor, Zrinjski și Omonia Nicosia.



Bo Henriksen (50 de ani), antrenorul danez care o pregătește de un an și jumătate pe Mainz, a comentat și el tragerea: "Este o tragere în regulă. Pentru noi e important că avem oportunitatea de a juca astfel de meciuri. Sunt adversari buni, ceea ce e perfect pentru noi: ne dorim astfel de meciuri".



Christian Heidel (62 de ani), directorul sportiv de la Mainz, a spus: "Fiorentina este în mod evident un adversar dificil. Vor fi meciuri echilibrate cu toate adversarele. Niciuna dintre ele nu vrea să facă un simplu act de prezență. Concluzia e că orice se poate întâmpla".

Mihai Rotaru: "Facem 7 puncte acasă și 4 în deplasări"

Mihai Rotaru, acționarul principal de la Universitatea Craiova, se declară mulțumit de rezultatele tragerii la sorți și este încrezător că oltenii pot obține chiar o clasare în primele 8, ceea ce ar duce trupa lui Rădoi direct în optimile de finală ale competiției.

Rotaru anticipează că Universitatea Craiova va obține 11 puncte. În sezonul trecut, echipele din Conference League care au obținut 11 puncte s-au clasat în intervalul locurilor 8-11.

"E o grupă care se joacă. Putea să fie și mai rea. Este o grupă de Conference League, o grupă care trebuie să te ducă mai departe. Se joacă! Sigur că ne putem califica, de ce nu? Noi comparăm adversarii de acum cu cei de care am trecut. Dacă luăm ultimul adversar, Bașakșehir, cred că sunt adversari de valoare acolo în grupă.



Avem echipe foarte grele, Mainz și Sparta Praga, dar eu zic că putem. M-am uitat la clasamentul de anul trecut. Cu 7 puncte ieși din grupă. Cu 10 sau 11 puncte, direct în optimi.



Facem 7 puncte acasă și mai facem 4 din deplasări. Și asta e!



Mainz mi se pare cea mai grea echipă pentru că e din Bundesliga. Și teoretic și practic e cea mai grea echipă. Sparta e foarte grea și ea. Urmează AEK Atena, polonezii și Rapid Viena. Eu zic că se joacă", a spus Mihai Rotaru, la Fanatik.

