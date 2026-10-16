Bombă în Bănie! Transfer în La Liga pentru jucătorul Craiovei? Ce a spus antrenorul lui Getafe

Bombă în Bănie! Transfer în La Liga pentru jucătorul Craiovei? Ce a spus antrenorul lui Getafe Conference League
SPORT.RO
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Unul dintre jucătorii Universității Craiova a fost remarcat de antrenorul lui Getafe.

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Universitatea CraiovaGetafeAssad Al-HamlawiConference Leaguela liga
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Universitatea Craiova a remizat pe teren propriu în duelul cu Getafe din Conference League, scor 1-1, într-un meci din prima rundă a fazei ligii.

Oltenii au punctat prin Assad Al Hamlawi în minutul 59, în timp ce echipa din Spania a egalat scorul în urma reușitei din minutul 81 a lui Nemanja Gudelj.

Jose Bordalas, impresionat de jucătorul oltenilor! Transfer în La Liga? 

Antrenorul lui Getafe a vorbit la superlativ despre Assad Al Hamlawi, jucătorul care a deschis scorul în partida cu Universitatea Craiova.

Jose Bordalas a spus despre atacantul palestinian că are calitățile necesare pentru a putea evolua în La Liga. 

„Cred că Assad Al-Hamlawi este un jucător foarte bun. Cred că are nivelul necesar și toate calitățile pentru a juca lejer în La Liga”, a declarat tehnicianul oaspeților, citat de presa din Spania

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De când a venit la Universitatea Craiova în vara lui 2025 de la Slask Wroclaw, în schimbul a un milion de euro, Assad Al-Hamlawi a adunat 63 de meciuri în tricoul oltenilor, reușind 23 de goluri și cinci assist-uri.

2 milioane de euro este cota atacantului de 25 de ani născut în Suedia, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Universitatea Craiova, văzută în top 24 din Conference League, după 1-1 cu Getafe

După punctul obținut contra lui Getafe, Universitatea Craiova e va mai înfrunta în Conference League pe Inter Escaldes (deplasare), Egnatia (acasă), Brighton (deplasare), Kairat Almaty (deplasare) și FC Copenhaga (acasă).

Predicțiile Football Meets Data, realizate după încheierea tuturor meciurilor din prima rundă, arată că Universitatea Craiova are șanse bune de a încheia în top 24 și a obține calificarea în fazele eliminatorii din Conference League.

Statisticienii estimează că echipa lui Filipe Coelho va obține între 7 și 8 puncte, iar la final se va clasa în jurul poziției 22. Universitatea Craiova este cotată în prezent cu 63% șanse de calificare în play-off-ul pentru optimi.

Interesant este că două dintre viitoarele adversare ale Craiovei - Brighton și FC Copenhaga - sunt văzute pe podium la finalul fazei principale, cu șanse de aproximativ 70% de a încheia în top 8 și a merge direct în optimi.

Cum arată programul complet al Universității Craiova în Conference League

  • 22 octombrie | ora 19:45: Inter Club d’Escaldes - Universitatea Craiova
  • 5 noiembrie | ora 22:00: Universitatea Craiova - KF Egnatia
  • 26 noiembrie | ora 19:45: Brighton & Hove Albion - Universitatea Craiova
  • 10 decembrie | ora 17:30: Kairat Almaty - Universitatea Craiova
  • 17 decembrie | ora 22:00: Universitatea Craiova - FC Copenhaga
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