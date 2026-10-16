Bombă în Bănie! Transfer în La Liga pentru jucătorul Craiovei? Ce a spus antrenorul lui Getafe

Universitatea Craiova a remizat pe teren propriu în duelul cu Getafe din Conference League, scor 1-1, într-un meci din prima rundă a fazei ligii.

Oltenii au punctat prin Assad Al Hamlawi în minutul 59, în timp ce echipa din Spania a egalat scorul în urma reușitei din minutul 81 a lui Nemanja Gudelj.

Jose Bordalas, impresionat de jucătorul oltenilor! Transfer în La Liga?

Antrenorul lui Getafe a vorbit la superlativ despre Assad Al Hamlawi, jucătorul care a deschis scorul în partida cu Universitatea Craiova.

Jose Bordalas a spus despre atacantul palestinian că are calitățile necesare pentru a putea evolua în La Liga.

„Cred că Assad Al-Hamlawi este un jucător foarte bun. Cred că are nivelul necesar și toate calitățile pentru a juca lejer în La Liga”, a declarat tehnicianul oaspeților, citat de presa din Spania.