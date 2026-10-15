Becali voia să scape de el, dar Reghecampf a intervenit: „Patroane, rezolv eu! Îți recuperezi investiția”

Tehnicianul roș-albaștrilor l-a monitorizat pe mijlocașul născut la Brașov pe parcursul pauzei dedicate echipelor naționale, perioadă în care staff-ul tehnic a lucrat la creșterea nivelului fizic al lotului. Antrenorul consideră că fotbalistul poate redeveni util echipei și a purtat o discuție cu finanțatorul clubului pe această temă, potrivit Fanatik.

„Patroane, rezolv eu! Până la iarnă îl punem pe picioare pe Politic și o să-ți recuperezi și investiția, și jucătorul”, i-a transmis Laurențiu Reghecampf lui Gigi Becali, potrivit sursei menționate.

La primul meci cu noul antrenor pe banca tehnică, victoria cu 1-0 împotriva celor de la Oțelul Galați, Dennis Politic a fost inclus în lot și a intrat pe teren în minutul 78, când l-a înlocuit pe Korenica. Mijlocașul a avut câteva acțiuni individuale și pătrunderi din bandă, iar la finalul partidei, tehnicianul a confirmat că îi va mai acorda șanse și în partidele următoare.