Becali voia să scape de el, dar Reghecampf a intervenit: „Patroane, rezolv eu! Îți recuperezi investiția”

Tehnicianul roș-albaștrilor l-a monitorizat pe mijlocașul născut la Brașov pe parcursul pauzei dedicate echipelor naționale, perioadă în care staff-ul tehnic a lucrat la creșterea nivelului fizic al lotului. Antrenorul consideră că fotbalistul poate redeveni util echipei și a purtat o discuție cu finanțatorul clubului pe această temă, potrivit Fanatik.
„Patroane, rezolv eu! Până la iarnă îl punem pe picioare pe Politic și o să-ți recuperezi și investiția, și jucătorul”, i-a transmis Laurențiu Reghecampf lui Gigi Becali, potrivit sursei menționate.
La primul meci cu noul antrenor pe banca tehnică, victoria cu 1-0 împotriva celor de la Oțelul Galați, Dennis Politic a fost inclus în lot și a intrat pe teren în minutul 78, când l-a înlocuit pe Korenica. Mijlocașul a avut câteva acțiuni individuale și pătrunderi din bandă, iar la finalul partidei, tehnicianul a confirmat că îi va mai acorda șanse și în partidele următoare.
Afacere evaluată la două milioane de euro
Gigi Becali rămâne sceptic în privința jucătorului și ia în calcul vânzarea acestuia, fiind dispus să accepte o sumă cuprinsă între 200.000 și 300.000 de euro. În vară, patronul FCSB l-a propus gratis înapoi la Dinamo, însă formația alb-roșie a refuzat mutarea.
Costurile totale ale aducerii lui Dennis Politic la FCSB se ridică la aproximativ două milioane de euro. În vara anului 2025, clubul lui Becali a plătit către Dinamo un milion de euro și l-a cedat definitiv pe Alexandru Musi, evaluat la acel moment la 800.000 de euro. La această sumă se adaugă salariul lunar de 20.000 de euro pe care îl încasează fotbalistul.
Transferat de la Dinamo în momentul în care cota sa de piață era de 1,5 milioane de euro, Dennis Politic a debutat la FCSB pe 7 iulie 2025, în Supercupa României, câștigată cu 2-1 în fața celor de la CFR Cluj, meci în care a deschis scorul în minutul 48. Ulterior, în campionat, nu a evoluat mai mult de o repriză în nicio partidă și a rămas de mai multe ori în afara lotului.
În februarie 2026, a fost împrumutat la Hermannstadt, echipă cu care a retrogradat la finalul stagiunii trecute, revenind în vară la FCSB. În total, Politic a adunat 31 de prezențe și patru goluri pentru gruparea roș-albastră, marcând, pe lângă reușita din Supercupă, în duelurile cu Drita (3-1 în preliminariile Europa League), Hermannstadt (în returul sezonului precedent) și Csikszereda (în actuala ediție de campionat). 650.000 de euro este cota actuală a jucătorului aflat sub contract cu FCSB până la 30 iunie 2029.