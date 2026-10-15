Becali voia să scape de el, dar Reghecampf a intervenit: „Patroane, rezolv eu! Îți recuperezi investiția”

Becali voia să scape de el, dar Reghecampf a intervenit: „Patroane, rezolv eu! Îți recuperezi investiția” Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Laurențiu Reghecampf vrea să-l relanseze pe Dennis Politic (26 de ani) la FCSB și i-a cerut lui Gigi Becali răbdare până în iarnă.

TAGS:
Laurentiu ReghecampfFCSBGigi Becali
Din articol

Tehnicianul roș-albaștrilor l-a monitorizat pe mijlocașul născut la Brașov pe parcursul pauzei dedicate echipelor naționale, perioadă în care staff-ul tehnic a lucrat la creșterea nivelului fizic al lotului. Antrenorul consideră că fotbalistul poate redeveni util echipei și a purtat o discuție cu finanțatorul clubului pe această temă, potrivit Fanatik.

„Patroane, rezolv eu! Până la iarnă îl punem pe picioare pe Politic și o să-ți recuperezi și investiția, și jucătorul”, i-a transmis Laurențiu Reghecampf lui Gigi Becali, potrivit sursei menționate.

La primul meci cu noul antrenor pe banca tehnică, victoria cu 1-0 împotriva celor de la Oțelul Galați, Dennis Politic a fost inclus în lot și a intrat pe teren în minutul 78, când l-a înlocuit pe Korenica. Mijlocașul a avut câteva acțiuni individuale și pătrunderi din bandă, iar la finalul partidei, tehnicianul a confirmat că îi va mai acorda șanse și în partidele următoare.

  • Reghecampf
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Afacere evaluată la două milioane de euro

Gigi Becali rămâne sceptic în privința jucătorului și ia în calcul vânzarea acestuia, fiind dispus să accepte o sumă cuprinsă între 200.000 și 300.000 de euro. În vară, patronul FCSB l-a propus gratis înapoi la Dinamo, însă formația alb-roșie a refuzat mutarea.

Costurile totale ale aducerii lui Dennis Politic la FCSB se ridică la aproximativ două milioane de euro. În vara anului 2025, clubul lui Becali a plătit către Dinamo un milion de euro și l-a cedat definitiv pe Alexandru Musi, evaluat la acel moment la 800.000 de euro. La această sumă se adaugă salariul lunar de 20.000 de euro pe care îl încasează fotbalistul.

Transferat de la Dinamo în momentul în care cota sa de piață era de 1,5 milioane de euro, Dennis Politic a debutat la FCSB pe 7 iulie 2025, în Supercupa României, câștigată cu 2-1 în fața celor de la CFR Cluj, meci în care a deschis scorul în minutul 48. Ulterior, în campionat, nu a evoluat mai mult de o repriză în nicio partidă și a rămas de mai multe ori în afara lotului.

În februarie 2026, a fost împrumutat la Hermannstadt, echipă cu care a retrogradat la finalul stagiunii trecute, revenind în vară la FCSB. În total, Politic a adunat 31 de prezențe și patru goluri pentru gruparea roș-albastră, marcând, pe lângă reușita din Supercupă, în duelurile cu Drita (3-1 în preliminariile Europa League), Hermannstadt (în returul sezonului precedent) și Csikszereda (în actuala ediție de campionat). 650.000 de euro este cota actuală a jucătorului aflat sub contract cu FCSB până la 30 iunie 2029.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
ARTICOLE PE SUBIECT
Dan Petrescu a rămas mască după ce a stat lângă Gigi Becali la FCSB - Oțelul: "Băi, nu le-a făcut el!"
Dan Petrescu a rămas mască după ce a stat lângă Gigi Becali la FCSB - Oțelul: "Băi, nu le-a făcut el!"
Fotbalistul cu care Gigi Becali a făcut superprofit, gata să revină la FCSB: „E ca un Rolex!”
Fotbalistul cu care Gigi Becali a făcut superprofit, gata să revină la FCSB: „E ca un Rolex!”
Valeriu Iftime îl înțeapă pe Gigi Becali: „Nici lăutarii nu mai cântă după ureche!”
Valeriu Iftime îl înțeapă pe Gigi Becali: „Nici lăutarii nu mai cântă după ureche!”
ULTIMELE STIRI
Ce antrenor l-a dat pe spate pe Costel Pantilimon: ”Mi se pare senzațional! Sunt fascinat de ce face acolo”
Ce antrenor l-a dat pe spate pe Costel Pantilimon: ”Mi se pare senzațional! Sunt fascinat de ce face acolo”
Darius Olaru a primit vestea, în ziua meciului Union Saint-Gilloise - Real Sociedad
Darius Olaru a primit vestea, în ziua meciului Union Saint-Gilloise - Real Sociedad
Florin Gardoș și Costel Pantilimon, ACUM la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1!
Florin Gardoș și Costel Pantilimon, ACUM la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1!
Starurile Barcelonei dau piept cu Dinamo! „Pot să bată orice echipă”
Starurile Barcelonei dau piept cu Dinamo! „Pot să bată orice echipă”
Burleanu dă lovitura: România încasează o sumă-record de la FIFA! Ce stă în spatele „cadoului“ trimis de Infantino
Burleanu dă lovitura: România încasează o sumă-record de la FIFA! Ce stă în spatele „cadoului“ trimis de Infantino
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fanii lui Inter și-au pierdut răbdarea și îi cer un singur lucru lui Cristi Chivu: "Asta e regula"

Fanii lui Inter și-au pierdut răbdarea și îi cer un singur lucru lui Cristi Chivu: "Asta e regula"

L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"

L-au convins să semneze și FCSB jubilează: "Gigi a dat lovitura!"

Dan Petrescu a rămas mască după ce a stat lângă Gigi Becali la FCSB - Oțelul: "Băi, nu le-a făcut el!"

Dan Petrescu a rămas mască după ce a stat lângă Gigi Becali la FCSB - Oțelul: "Băi, nu le-a făcut el!"

Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf

Prima reacție de la Craiova după ce FRF a închis cazul Reghecampf

Andrei Cordea, revenire spectaculoasă? Anunț de la FCSB, după vestea dată de Șumudică

Andrei Cordea, revenire spectaculoasă? Anunț de la FCSB, după vestea dată de Șumudică

Suspendare uriașă! Vinicius și-a aflat pedeapsa după ce a tras de păr un adversar

Suspendare uriașă! Vinicius și-a aflat pedeapsa după ce a tras de păr un adversar



Recomandarile redactiei
Darius Olaru a primit vestea, în ziua meciului Union Saint-Gilloise - Real Sociedad
Darius Olaru a primit vestea, în ziua meciului Union Saint-Gilloise - Real Sociedad
Florin Gardoș și Costel Pantilimon, ACUM la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1!
Florin Gardoș și Costel Pantilimon, ACUM la VoyoSport Live, pe VOYO SPORT 1!
Starurile Barcelonei dau piept cu Dinamo! „Pot să bată orice echipă”
Starurile Barcelonei dau piept cu Dinamo! „Pot să bată orice echipă”
Universitatea Craiova - Getafe, de la ora 19:45 în prima etapă din Conference League!
Universitatea Craiova - Getafe, de la ora 19:45 în prima etapă din Conference League!
Burleanu dă lovitura: România încasează o sumă-record de la FIFA! Ce stă în spatele „cadoului“ trimis de Infantino
Burleanu dă lovitura: România încasează o sumă-record de la FIFA! Ce stă în spatele „cadoului“ trimis de Infantino
Alte subiecte de interes
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!