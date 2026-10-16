Verdict pentru Craiova: ce șanse are echipa lui Coelho la fazele eliminatorii din Conference League, după 1-1 cu Getafe

Craiova a fost aproape de un debut extraordinar în Conference League, însă a fost egalată pe final. Assad Al-Hamlawi, cu o execuție splendidă din afara careului, a deschis scorul în minutul 59, iar sârbul Nemanja Gudelj a reușit golul de 1-1 în minutul 81, când l-a lăsat fără replică pe portarul Popescu.

Universitatea Craiova, văzută în top 24 din Conference League, după 1-1 cu Getafe

După punctul obținut contra lui Getafe, Universitatea Craiova e va mai înfrunta în Conference League pe Inter Escaldes (deplasare), Egnatia (acasă), Brighton (deplasare), Kairat Almaty (deplasare) și FC Copenhaga (acasă).

Predicțiile Football Meets Data, realizate după încheierea tuturor meciurilor din prima rundă, arată că Universitatea Craiova are șanse bune de a încheia în top 24 și a obține calificarea în fazele eliminatorii din Conference League.

Statisticienii estimează că echipa lui Filipe Coelho va obține între 7 și 8 puncte, iar la final se va clasa în jurul poziției 22. Universitatea Craiova este cotată în prezent cu 63% șanse de calificare în play-off-ul pentru optimi.

Interesant este că două dintre viitoarele adversare ale Craiovei - Brighton și FC Copenhaga - sunt văzute pe podium la finalul fazei principale, cu șanse de aproximativ 70% de a încheia în top 8 și a merge direct în optimi.