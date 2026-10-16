Universitatea Craiova și Getafe și-au dat întâlnire joi seară, de la 19:45, în Bănie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Meciul s-a încheiat 1-1, iar oltenii lui Filipe Coelho și spaniolii au împărțit punctele.

I-a fost anunțată plecarea după Craiova - Getafe: ”Nu mai vrea să demonstreze că e cel mai bun”

Gică Craioveanu, fost internațional român care are titlul cu Universitatea Craiova în '91, a spus după meciul cu Getafe că simte că Steven Nsimba își pregătește bagajele și că va pleca în iarnă, nemulțumit cu statutul de rezervă.

El a pierdut mult din teren față de stagiunea precedentă, în ideea în care Assad Al Hamlawi e în vârf de formă, iar oltenii încearcă să beneficieze din plin de serviciile palestinianului.

”Știam că nu joacă ‘Bestia’ și știam că vrea să plece. Nu e mulțumit de statutul lui de rezervă.

(n.r. Pare că va pleca în iarnă?) Așa pare, eu văd ‘Bestia’ la Craiova. Nu-l prea mai văd din iarnă, sincer. Îi văd atitudinea, nu mai are acea foame de trofee și să demonstreze că-i cel mai bun”, a spus Craioveanu, potrivit Digi Sport.

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Oltenii au primit vizita spaniolilor joi seară, de la 19:45, în prima rundă din faza ligii UEFA Europa Conference League, într-un meci care a putut fi urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, după ce Assad Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 59, iar Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea în minutul 81.

Mihai Rotaru & Co. vor încasa 133.000 de euro de la UEFA pentru remiza cu Getafe. În cazul în care Gudelj nu ar fi egalat în minutul 81, iar Universitatea Craiova s-ar fi impus în Bănie, atunci oltenii ar fi încasat 400.000 de euro de la forul european.

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