Daniel Pancu, gata să scoată un titular din primul ”11” la Rapid: ”Mâine decid cine intră”

În ultimele etape, Bogdan Ungureanu i-a luat locul lui Marian Aioani în primul ”11”, ieșit șifonat de o accidentare în meciul din Cupa României cu Poli Timișoara.

După revenire, Pancu a mizat pe continuitate în cazul lui Ungureanu, care a gafat însă în ultimul meci al Rapidului, în victoria cu 4-3 de la Cluj împotriva Universității.

”Ungureanu a greșit pentru că vine dintr-un concept diferit. Adică cel în care juca în sezonul trecut, la Sepsi. La noi, lucrurile se complică. Recomand astfel de lucruri doar când suntem în superioritate, adică să avem portarul și un alt jucător în plus față de adversar. Nu a citit bine situația. Încă e la început, dar greșeli fac toți. Și cei experimentați.

Mâine va trebui să aleg poziția de «under» în special. Vedem dacă va fi el sau unul din câmp. Decid mâine. Dar are parte de toată încrederea noastră. E o greșeală care vine din conceptul în care juca în sezonul trecut”, a spus Daniel Pancu la conferința de presă.

Pancu a vorbit și de Craiova la conferința de presă înaintea meciului cu Corvinul

Oltenii au primit vizita spaniolilor joi seară, de la 19:45, în prima rundă din faza ligii UEFA Europa Conference League, într-un meci care a putut fi urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, după ce Assad Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 59, iar Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea în minutul 81.

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