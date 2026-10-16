Început dezastruos de sezon pentru Venezia lui Giovanni Stroppa

Venezia, ultima clasată în Serie A după disputarea a șase etape din acest sezon, a decisă să renunțe la serviciile antrenorului Giovanni Stroppa. Acesta a promovat echipa în prima prima ligă, după ce a câștigat Serie B în sezonul trecut, dar "I Lagunari" ocupă ultimul loc în campionat, cu zero puncte acumulate (0-2 cu Lecce / 0-2 cu AC Milan / 2-3 cu Venezia / 2-4 cu Fiorentina / 0-2 cu Lazio / 1-3 cu Atalanta) și golaveraj negativ (7-14). De asemenea, echipa din regiunea Veneto a fost eliminată din Coppa Italia de Udinese (1-2 / turul 2). Favorit să-l înlocuiască pe Stroppa este Davide Nicola, care este considerat un antrenor specializat în salvarea echipelor de la retrogradare.

Anterior, fuseseră puși pe liber antrenorii din Serie A Fabio Grosso (Fiorentina, 6 septembrie / înlocuit cu Paolo Vanoli), Domenico Tedesco (Bologna, 16 septembrie / înlocuit cu Raffaele Palladino) și Carlos Cuesta (Parma, 27 septembrie / înlocuit cu Alberto Gilardino).

Favorit să-l înlocuiască este Davide Nicola

Giovanni Stroppa (58 de ani) a jucat ca mijlocaș ofensiv la echipele AC Milan, Monza, Lazio, Foggia, Udinese, Piacenza, Brescia, Genoa, Alzano Virescit, Avellino și Chiari, bifând și 4 selecții pentru naționala Italiei. Cu AC Milan a câștigat Cupa Campionilor Europeni (1989-1990), Supercupa Europei (1989, 1990, 1994), Cupa Intercontinentală (1989, 1990) și Supercoppa Italiana (1994). Ca antrenor a lucrat la echipele AC Milan U21, Sudtirol, Pescara, Spezia, Foggia, Crotone, Monza, Cremonese și Venezia. Din postura de manager a câștigat Coppa Italia Primavera (2009-2010), Panchina d'oro Lega Pro (2016-2017) și Panchina d'argento FIGC (2024-2025) și a fondat Sportland Football Academy.

Davide Nicola (53 de ani) a fost fundaș la Genoa, Fidelis Andria, Ancona, Pescara, Ternana, Siena, Torino, Spezia, Ravenna și Lumezzane. Din postura de tehnician a lucrat la cluburile Lumezzane, Livorno, Bari, Crotone, Udinese, Genoa, Torino, Salernitana, Empoli, Cagliari și Cremonese. A primit Premio Prisco (2018), Premio The Coach Experience di Panini (2022), Premio Scopigno-Pulici (2022), Premio Maestrelli (2022), Premio Timone d’Oro (2024), Premio Briglia d'Oro (2025) și Premio Allenatore Gentleman “Gigi Simoni” (2025).

Venezia FC este un club înființat în 1907 și refondat în 2005, 2009 și 2015, după colapsuri financiare. Este deținut de societatea VFC Newco 2023 LLC, aflată în proprietatea afaceriștilor americani Tim Leiweke, Francesca Bodie și Keegan McDonald. Joacă pe Stadio Pier Luigi Penzo (12.048 de locuri) și are un lot cotat la 120.33 milioane de euro, cei mai cunoscuți jucători fiind Juan Jesus (Brazilia), Gianluca Busio (SUA), John Yeboah (Ecuador), Thierry Correia (Portugalia), Simon Sohm (Elveția), Toma Basic (Croația), Alfred Duncan (Ghana), Kike Perez (Spania) și Albion Rrahmani (Kosovo), ultimul fiind cunoscut micribiștilor români după sezonul petrecut la Rapid (2023-2024).

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