După "invazia" antrenorilor portughezi din Superliga, Victor Pițurcă s-a declarat foarte dezamăgit, susținând că formațiile din prima ligă ar trebui să mizeze mai mult pe tehnicienii autohtoni. Fostul selecționer a oferit și patru exemple concrete: Adrian Mutu, Florin Bratu, Adrian Iencsi și Bogdan Lobonț.

Victor Pițurcă cere antrenori români în Superliga: "Au venit niște anonimi care nu sunt ca valoare peste ai noștri"

În prezent, Dinamo (Nuno Campos), Universitatea Craiova (Filipe Coelho), Petrolul (Ricardo Sousa) și Oțelul Galați (Rui Duarte) mizează pe antrenori portughezi. De asemenea, U Cluj îl are pe italianul Cristiano Bergodi. Dintre acestea, doar Oțelul nu se află acum pe poziție de play-off.

"Din păcate, antrenorii români nu au pătruns în fotbalul de mare performanță. De exemplu, antrenorii sârbi au fost tot timpul la nivel înalt, au fost căutați. Acum, văd că spaniolii și portughezi.

Eu am încredere mare în antrenorii români, dar păcat că nu li se dau mai multe șanse în fotbalul românesc. E păcat că vin antrenori anonimi, care nu sunt ca valoare peste ai noștri. Da, portughezii, fost secunzi.

Avem și noi antrenori internaționali. Uite, Mutu stă pe margine. Bratu a fost obligat să plece pe nu știu unde. Iencsi antrenează pe la juniori. Bogdan Lobonț nu poate să antreneze. Păi, e posibil așa ceva?!", a spus Victor Pițurcă, într-un interviu pentru PRO TV.