VIDEO EXCLUSIV Pițurcă a răbufnit și a propus 4 antrenori în Superliga: "E posibil așa ceva? Au venit niște anonimi în România"

Pițurcă a răbufnit și a propus 4 antrenori în Superliga: &quot;E posibil așa ceva? Au venit niște anonimi în România&quot; Superliga
SPORT.RO
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Victor Pițurcă (70 de ani), fostul selecționer al României, este dezamăgit de cluburile din Superliga care preferă să mizeze pe antrenori străini în detrimentul românilor aflați în prima parte a carierei.

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Victor PiturcaSuperligaAdrian MutuBogdan LobontFlorin BratuAdrian Iencsi
Din articol

După "invazia" antrenorilor portughezi din Superliga, Victor Pițurcă s-a declarat foarte dezamăgit, susținând că formațiile din prima ligă ar trebui să mizeze mai mult pe tehnicienii autohtoni. Fostul selecționer a oferit și patru exemple concrete: Adrian Mutu, Florin Bratu, Adrian Iencsi și Bogdan Lobonț.

Victor Pițurcă cere antrenori români în Superliga: "Au venit niște anonimi care nu sunt ca valoare peste ai noștri"

În prezent, Dinamo (Nuno Campos), Universitatea Craiova (Filipe Coelho), Petrolul (Ricardo Sousa) și Oțelul Galați (Rui Duarte) mizează pe antrenori portughezi. De asemenea, U Cluj îl are pe italianul Cristiano Bergodi. Dintre acestea, doar Oțelul nu se află acum pe poziție de play-off.

"Din păcate, antrenorii români nu au pătruns în fotbalul de mare performanță. De exemplu, antrenorii sârbi au fost tot timpul la nivel înalt, au fost căutați. Acum, văd că spaniolii și portughezi.

Eu am încredere mare în antrenorii români, dar păcat că nu li se dau mai multe șanse în fotbalul românesc. E păcat că vin antrenori anonimi, care nu sunt ca valoare peste ai noștri. Da, portughezii, fost secunzi.

Avem și noi antrenori internaționali. Uite, Mutu stă pe margine. Bratu a fost obligat să plece pe nu știu unde. Iencsi antrenează pe la juniori. Bogdan Lobonț nu poate să antreneze. Păi, e posibil așa ceva?!", a spus Victor Pițurcă, într-un interviu pentru PRO TV.

Cine sunt antrenorii din Superliga în prezent

  1. Dinamo - Nuno Campos
  2. Rapid - Daniel Pancu
  3. Universitatea Craiova - Filipe Coelho
  4. Petrolul - Ricardo Sousa
  5. U Cluj - Cristiano Bergodi
  6. Farul - Ioan Ovidiu Sabău
  7. Corvinul - Florin Maxim
  8. CFR Cluj - Marius Șumudică
  9. FCSB - Laurențiu Reghecampf
  10. FC Botoșani - Marius Croitoru
  11. Sepsi OSK - Ovidiu Burcă
  12. UTA Arad - Adrian Mihalcea
  13. FC Argeș - Bogdan Andone
  14. Oțelul Galați - Rui Duarte
  15. FC Voluntari - Florin Pîrvu
  16. FK Csikszereda - Valentin Suciu
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