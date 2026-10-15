În repriza secundă, Reghecampf a mizat pe Dennis Politic (26 de ani), revenit după o accidentare care l-a ținut departe de gazon în ultima perioadă. Fostul dinamovist a fost transferat anul trecut de Gigi Becali pentru un milion de euro, sumă la care se adaugă și ”cedarea” lui Alexandru Musi, iar acesta a spus în repetate rânduri că se declară dezamăgit de evoluțiile sale.

Reghecampf vrea să-l ”reinventeze” pe Dennis Politic

Politic beneficiază, însă, de încrederea lui Reghecampf. Antrenorul este încrezător că îl poate aduce pe jucătorul său într-o formă de zile mari, iar acesta ar fi fost și mesajul pe care l-a transmis patronului.

”Patroane, rezolv eu! Până la iarnă îl punem pe picioare pe Politic și o să-ți recuperezi și investiția, și jucătorul”, i-ar fi spus Reghecampf lui Becali, conform Fanatik.ro.

Dennis Politic nu a avut impactul așteptat de Gigi Becali la FCSB, iar acest lucru se poate observa și în cifrele sale. În 31 de partide disputate în toate competițiile, fostul căpitan de la Dinamo a marcat de patru ori.

Valeriu Iftime: "Dennis Politic nu e băiat rău, dar nu e ce vreau eu la Botoșani"

Subiectul Dennis Politic a fost atins și de Valeriu Iftime. Patronul lui FC Botoșani spune că nu l-ar lua nici gratis pe jucătorul de la FCSB, considerând că are variante mai bune în lot cu salarii ceva mai reduse.

"Politic e un jucător român bun, dar nu e mai bun decât cei doi pe care îi am eu acum. Nu e un băiat rău, dar nu e ceea ce vreau eu să se întâmple la Botoșani. Eu am nevoie de jucători exponențiali, ca să pot să îi vând după", a spus Valeriu Iftime, la VOYO Sport Live.