Cristi Chivu, spre petrodolari? Anunțul zilei în Italia

Un fond de investiții din Qatar ar putea intra în acționariatul lui Inter Milano

În ultimele zile, Il Messaggero a scris că un fond de investiții din Qatar și-a manifestat interesul pentru intrarea în acționariatul lui Inter. Corriere della Serra a venit cu mai multe informații, dezvăluind că ar fi vorba despre Al Mirqab, vehiculul de investiții al familiei fostului premier din Qatar Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani.

Corriere precizează că Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani vine frecvent la Milano, unde locuiește și o parte a familiei sale, dar că discuțiile sunt doar exploratorii, fără negocieri concrete cu Oaktree, compania americană de investiții, care controlează Inter din 2024. Interesul ar privi, pentru moment, doar o participație minoritară, nu preluarea întregului club.

Qatarezii interesați de Inter au deja legături puternice cu Italia. Tot în acest an, Al Mirqab a cumpărat de la Kering, cu 1,1 miliarde de euro, 80% dintr-o clădire istorică situată pe Via Monte Napoleone 8.

În ultimele luni, mai mulți investitori ar fi abordat Oaktree cu privire la posibilitatea de a intra în acționariat. Noul stadion al lui Inter și Milan, care ar putea fi gata în 2031, este unul dintre elementele care cresc atractivitatea investitorilor. De asemenea, "nerazzurrii" au înregistrat profit pentru al doilea an consecutiv - 22,7 milioane de euro net, la venituri totale de 518 milioane de euro.