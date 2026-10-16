Formația dirijată de Filipe Coelho a primit vizita spaniolilor în Bănie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. La finalul meciului, tabela de marcaj a indicat 1-1, iar Universitatea Craiova și Getafe au împărțit, așadar, punctele.

Ambele goluri au fost marcate în actul secund, când Assad Al Hamlawi a deblocat tabela în minutul 59, din pasa lui Alexandru Cicâldău, iar Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea în minutul 81.

Ștefan Baiaram, cel mai slab din Bănie! Notele din Craiova - Getafe

Conform portalului FlashScore, Ștefan Baiaram a fost cel mai slab de pe teren cu Getafe. El a primit nota 5.4, mult sub media echipei de 6.7. Următorii doi cel mai slabi au fost Nicușor Bancu și Simon Elisor, ambii cu 6.3.

Cicâldău a fost MVP, cu 8.1, iar Al Hamlawi, autorul unicului gol al oltenilor, dar și al unor ratări mari, a fost punctat de portalul FlashScore cu 6.9 pentru evoluția de pe ”Ion Oblemenco” împotriva spaniolilor.

Universitatea Craiova: Popescu (6.9) - Romanchuk (7.0), Stevanovic (6.5), Screciu (6.6) - Teles (7.6), Lameira (6.3), Băluță (6.5), Bancu (6.3) - Cicâldău (8.1), Al Hamlawi (6.9), Ștefan Baiaram (5.4)

Popescu (6.9) - Romanchuk (7.0), Stevanovic (6.5), Screciu (6.6) - Teles (7.6), Lameira (6.3), Băluță (6.5), Bancu (6.3) - Cicâldău (8.1), Al Hamlawi (6.9), Ștefan Baiaram (5.4) Rezerve: Matei (6.7), Elisor (6.3), Cețu (6.5), Băsceanu (N/A)

De la Getafe, cel mai bine notat a fost fundașul central Djene, cu 7.3, iar cel mai slab, mijlocașul central Martin, cu 5.3. Media echipei a fost de 6.5, puțin sub cea a oltenilor.