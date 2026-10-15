OPINIE Cicâldău, Creierul operațiunii. Al Hamlawi, spărgătorul de seifuri

Cicâldău, Creierul operațiunii. Al Hamlawi, spărgătorul de seifuri Conference League
Florin Caramavrov
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Caramavrov remarcă jocul inteligent al mijlocașului Universității și inspirația atacantului palestinian

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Din articol

Craiova a jucat aproape perfect. Cu tupeu de campioană și curaj câștigat în bătăliile crâncene din ediția trecută a Conference League, cu mai mulți jucători care au arătat o pregătire fizică de excepție, în frunte cu Teles, Screciu și Bancu, și cu un lider autentic, Cicâldău, care își asumă responsabilități, gândește repede, vede soluții, recuperează mingi pe care le transformă în pase decisive.

Alex Cicâldău a fost omul meciului, Creierul operațiunii, omul care a dat valoare jocului de la mijlocul terenului, cu o capacitate extraordinară de anticipație. El le-a furat mingea adversarilor și la ocazia imensă a lui Al Hamlawi din prima repriză, și la golul reușit de palestinian, când a oferit assistul direct din alunecarea pe care a făcut-o pentru a recupera mingea! Fostul jucător al lui Galatasaray este în momentul de față unul dintre cei mai buni fotbaliști români din campionatul intern. În mod normal, n-are cum să lipsească din primul 11 la viitoarea acțiune a naționalei. Doar dacă n-o vedea Hagi altceva...

Al Hamlawi, ratare cu ușa deschisă...

Cât despre Al Hamlawi, acesta a ratat când a avut ușa deschisă și a marcat găsind combinația câștigătoare când seiful era încuiat. Chiar dacă a pierdut mai multe mingi și a părut că se încurcă în propriile driblinguri de câteva ori, palestinianul s-a reabilitat cu execuția de la gol. A fost a 10-a reușită în ultimele 8 meciuri pentru atacantul palestinian (cinci jocuri în tricoul Craiovei și trei la naționala țării sale)!

Ne bucurăm când putem ține pasul cu o echipă dintr-un campionat puternic, după ce am văzut la națională cât de departe suntem de nivelul Bosniei-Herțegovina sau al Poloniei și al Suediei. Și putem spune că majoritatea jucătorilor Universității s-au ridicat la nivelul unei echipe din LaLiga.

Craiova a arătat și anul trecut că poate învinge adversari teoretic mai bine cotați, cum au fost Rapid Viena și Mainz. A fost la un pas să o bată și pe AEK Atena, în fața căreia a pierdut uluitor, după ce avea 2-1 în minutul 90+7! Acum a fost din nou aproape de o victorie importantă. N-o fi Getafe o mare echipă a Spaniei, dar ritmul și intensitatea jocului le exersează în campionatul spaniol, având oponenți foarte puternici, precum Real, Barcelona și Atletico.

Dezamăgirea Baiaram. Din nou

Din păcate, dezamăgirea a fost din nou Baiaram. Ascuns undeva spre tușă, n-a avut nicio contribuție importantă în atac, fiind mai activ în defensivă. Vedeta Craiovei trece printr-o perioadă foarte slabă, nereușind să dea niciun gol în ultimele 11 partide oficiale! Unde să te mai transferi, Ștefane?

În concluzie, campioana României a ratat victoria cu Getafe la mustață. Poate a fost și ghinion, pentru că rar vezi un astfel de șut, cum a prins Gudelj, dar, pe de altă parte, am avut și noroc la intervenția senzațională a lui Laurențiu Popescu.

E un obstacol de care Craiova a trecut cu fruntea sus, iar jocul ne face să sperăm la clasarea în primele 24. 

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