Craiova a jucat aproape perfect. Cu tupeu de campioană și curaj câștigat în bătăliile crâncene din ediția trecută a Conference League, cu mai mulți jucători care au arătat o pregătire fizică de excepție, în frunte cu Teles, Screciu și Bancu, și cu un lider autentic, Cicâldău, care își asumă responsabilități, gândește repede, vede soluții, recuperează mingi pe care le transformă în pase decisive.

Alex Cicâldău a fost omul meciului, Creierul operațiunii, omul care a dat valoare jocului de la mijlocul terenului, cu o capacitate extraordinară de anticipație. El le-a furat mingea adversarilor și la ocazia imensă a lui Al Hamlawi din prima repriză, și la golul reușit de palestinian, când a oferit assistul direct din alunecarea pe care a făcut-o pentru a recupera mingea! Fostul jucător al lui Galatasaray este în momentul de față unul dintre cei mai buni fotbaliști români din campionatul intern. În mod normal, n-are cum să lipsească din primul 11 la viitoarea acțiune a naționalei. Doar dacă n-o vedea Hagi altceva...

Al Hamlawi, ratare cu ușa deschisă...

Cât despre Al Hamlawi, acesta a ratat când a avut ușa deschisă și a marcat găsind combinația câștigătoare când seiful era încuiat. Chiar dacă a pierdut mai multe mingi și a părut că se încurcă în propriile driblinguri de câteva ori, palestinianul s-a reabilitat cu execuția de la gol. A fost a 10-a reușită în ultimele 8 meciuri pentru atacantul palestinian (cinci jocuri în tricoul Craiovei și trei la naționala țării sale)!

Ne bucurăm când putem ține pasul cu o echipă dintr-un campionat puternic, după ce am văzut la națională cât de departe suntem de nivelul Bosniei-Herțegovina sau al Poloniei și al Suediei. Și putem spune că majoritatea jucătorilor Universității s-au ridicat la nivelul unei echipe din LaLiga.