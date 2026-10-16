VIDEO EXCLUSIV România, prima în preferințele Soranei Cîrstea: „Dacă ar fi trebuit să mă retrag, aș fi fost împăcată!”

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea, în continuare marcată pozitiv de ce a trăit în România, la începutul anului.

TAGS:
Sorana CirsteaTenis WTATransylvania Open 2026retrageretrofeuTitlu wTA
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 16 WTA) este una dintre jucătoarele care au marcat cursul sezonului 2026, în circuitul profesionist de tenis feminin.

Cu titlu cucerit acasă, la Transylvania Open, Cîrstea și-a început ideal sezonul, continuându-l cu egalarea celei mai bune performanțe din carieră, în turneele de mare șlem: calificarea în sferturile de finală, reușită pentru a treia oară.

Trofeul de la Transylvania Open a desăvârșit cariera de 20 de ani a Soranei Cîrstea

Semifinalistă în turneul WTA 1000 de la Roma înainte de a atinge faza ultimelor opt, în Paris, Cîrstea s-a folosit de încrederea acumulată la Cluj-Napoca, unde a reușit să își îndeplinească visul de a cuceri un titlu WTA în România.

„Dacă trebuia să mă retrag în lunea aceea, aș fi fost împăcată,” a dezvăluit Sorana Cîrstea pentru WTA, spunând acestea în timp ce pe ecran era prezentată o imagine în care ridică trofeul Malvensky, oferit câștigătoarei Openului Transilvaniei.

Rugată de fosta jucătoare de tenis, Alison Riske, să comenteze victoria din Transilvania, Sorana Cîrstea a menționat că „turneul a avut loc în România,” înainte de a-și povesti experiența: „Unul dintre visurile mele a fost să câștig un titlu acasă, iar, în acest an, s-a întâmplat. Experiența a fost peste toate ce le-am sperat pentru acea săptămână,” a adăugat Sorana Cîrstea.

În direct și în exclusivitate la PRO Arena și VOYO, Sorana Cîrstea a învins-o pe Emma Răducanu, în finala Transylvania Open 2026, scor 6-0, 6-2.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea new york 2026 04
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Momentul retragerii, discutat din nou de Sorana Cîrstea

Cât despre subiectul fierbinte al retragerii, Sorana Cîrstea încă întârzie să ofere semne clare și lasă de înțeles, mai degrabă, că se află, în continuare, în proces de gândire.

„Retragerea rămâne una dintre opțiuni. O iau zi cu zi și mă bucur de fiecare în parte, la maximum.

Dar, pentru mine, e important să știu când să spun 'stop', iar retragerea trebuie să aibă loc în condițiile dorite de mine. Voi juca cât timp voi rămâne fericită,” a completat Sorana Cîrstea, într-un dialog cu fosta colegă de circuit.

Publicitate

Ilie Năstase nu este de acord cu o retragere în glorie a Soranei Cîrstea

Opinia Soranei Cîrstea, interpretabilă în sensul în care și-ar putea dori să se retragă în glorie, este contrată de primul număr unu ATP, Ilie Năstase.

„Sorana a greșit făcând declarația că se retrage. Nu te retragi când încă câștigi. Te retragi când nu mai poți și te bat cam toate, dar asta e decizia ei. Nu știu de ce... probabil acum va schimba decizia. E numărul 15 în lume, nu te retragi de pe locul 15.

E decizia ei. Înainte ni se spunea că trebuie să te retragi în glorie. Nu e adevărat! Cum să te retragi în glorie?", a spus Ilie Năstase, într-un interviu acordat PRO TV și Sport.ro.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
Țara care a redus săptămâna de lucru de la șase la cinci zile. „Cea mai importantă victorie a muncitorilor”
ULTIMELE STIRI
Numărul 170 WTA a ajuns în semifinalele turneului în care Sorana Cîrstea a eșuat surprinzător
Numărul 170 WTA a ajuns în semifinalele turneului în care Sorana Cîrstea a eșuat surprinzător
FRF a anunțat pedepsele după episodul Ibiza al României U21! Ce se întâmplă cu Marius Niculae și Costin Curelea
FRF a anunțat pedepsele după episodul Ibiza al României U21! Ce se întâmplă cu Marius Niculae și Costin Curelea
Le Mans - Toulouse, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 21:45. Duelul în subsolul clasamentului din Ligue 1
Le Mans - Toulouse, LIVE pe VOYO Sport 1, de la 21:45. Duelul în subsolul clasamentului din Ligue 1
Raphinha, aproape să plece de la Barcelona! Ce s-a întâmplat
Raphinha, aproape să plece de la Barcelona! Ce s-a întâmplat
Oțelul Galați - Csikszereda, LIVE TEXT de la 18:00 pe Sport.ro
Oțelul Galați - Csikszereda, LIVE TEXT de la 18:00 pe Sport.ro
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB a dat lovitura: ”Exact de ce avea nevoie acum”

FCSB a dat lovitura: ”Exact de ce avea nevoie acum”

Decizia luată de Laurențiu Reghecampf în cazul lui Dennis Politic

Decizia luată de Laurențiu Reghecampf în cazul lui Dennis Politic

Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului

Tesla a depășit orice limită! Imaginile cu noua ”jucărie” a lui Elon Musk fac înconjurul internetului

Frosinone a făcut anunțul despre Daniel Bîrligea, la două săptămâni după accidentare

Frosinone a făcut anunțul despre Daniel Bîrligea, la două săptămâni după accidentare

Ungurii, uluiți după ce au văzut ce s-a întâmplat în Craiova - Getafe

Ungurii, uluiți după ce au văzut ce s-a întâmplat în Craiova - Getafe

Românul lăudat de antrenorul lui Getafe după egalul cu Universitatea Craiova: „Un fotbalist magnific”

Românul lăudat de antrenorul lui Getafe după egalul cu Universitatea Craiova: „Un fotbalist magnific”



Recomandarile redactiei
FRF a anunțat pedepsele după episodul Ibiza al României U21! Ce se întâmplă cu Marius Niculae și Costin Curelea
FRF a anunțat pedepsele după episodul Ibiza al României U21! Ce se întâmplă cu Marius Niculae și Costin Curelea
"Întrebați-i pe cei de la FCSB!" Reacția lui Șumudică după revenirea lui Reghecampf în Superliga
"Întrebați-i pe cei de la FCSB!" Reacția lui Șumudică după revenirea lui Reghecampf în Superliga
Raphinha, aproape să plece de la Barcelona! Ce s-a întâmplat
Raphinha, aproape să plece de la Barcelona! Ce s-a întâmplat
Numărul 170 WTA a ajuns în semifinalele turneului în care Sorana Cîrstea a eșuat surprinzător
Numărul 170 WTA a ajuns în semifinalele turneului în care Sorana Cîrstea a eșuat surprinzător
Valeriu Iftime, fără dubii înainte de Dinamo - Botoșani: ”Cei mai buni din țară. Ei trei sunt!”
Valeriu Iftime, fără dubii înainte de Dinamo - Botoșani: ”Cei mai buni din țară. Ei trei sunt!”
Alte subiecte de interes
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
„Romgleză” à la Emma Răducanu: ce a declarat pe teren, spre mirarea Simonei Halep, după ce a trecut de primul tur la Transylvania Open
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
A doua victorie pentru noi: Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse s-au calificat în sferturile probei de dublu la Transylvania Open 2026 (Pro Arena și VOYO)
CITESTE SI
Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

stirileprotv Bogdan Ivan: PSD nu va reuşi vreodată să îşi regăsească electoratul dacă se va pune bine cu AUR, dacă se va gudura pe lângă el

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

stirileprotv Un Ferrari vechi de 41 de ani, cu doar 6.800 de kilometri la bord, găsit abandonat într-o grădină. Ce a aflat noul proprietar

Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

stirileprotv Alertă în Marea Neagră: două nave lovite de drone în apropierea Bulgariei. Una s-a scufundat

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!