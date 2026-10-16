Sorana Cîrstea (36 de ani, 16 WTA) este una dintre jucătoarele care au marcat cursul sezonului 2026, în circuitul profesionist de tenis feminin.

Cu titlu cucerit acasă, la Transylvania Open, Cîrstea și-a început ideal sezonul, continuându-l cu egalarea celei mai bune performanțe din carieră, în turneele de mare șlem: calificarea în sferturile de finală, reușită pentru a treia oară.

Trofeul de la Transylvania Open a desăvârșit cariera de 20 de ani a Soranei Cîrstea

Semifinalistă în turneul WTA 1000 de la Roma înainte de a atinge faza ultimelor opt, în Paris, Cîrstea s-a folosit de încrederea acumulată la Cluj-Napoca, unde a reușit să își îndeplinească visul de a cuceri un titlu WTA în România.

„Dacă trebuia să mă retrag în lunea aceea, aș fi fost împăcată,” a dezvăluit Sorana Cîrstea pentru WTA, spunând acestea în timp ce pe ecran era prezentată o imagine în care ridică trofeul Malvensky, oferit câștigătoarei Openului Transilvaniei.

Rugată de fosta jucătoare de tenis, Alison Riske, să comenteze victoria din Transilvania, Sorana Cîrstea a menționat că „turneul a avut loc în România,” înainte de a-și povesti experiența: „Unul dintre visurile mele a fost să câștig un titlu acasă, iar, în acest an, s-a întâmplat. Experiența a fost peste toate ce le-am sperat pentru acea săptămână,” a adăugat Sorana Cîrstea.

În direct și în exclusivitate la PRO Arena și VOYO, Sorana Cîrstea a învins-o pe Emma Răducanu, în finala Transylvania Open 2026, scor 6-0, 6-2.