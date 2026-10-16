Oltenii au primit vizita spaniolilor joi seară, de la 19:45, în prima rundă din faza ligii UEFA Europa Conference League, într-un meci care a putut fi urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, după ce Assad Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 59, iar Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea în minutul 81.

Daniel Pancu a urmărit meciul oltenilor din Conference League și a dat verdictul: ”Vă spun cum e Craiova în fața Rapidului”

La conferința matinală de presă premergătoare meciului Rapid - Corvinul, Daniel Pancu a vorbit, printre altele, și despre meciul Universității Craiova din Conference League.

Tehnicianul giuleștenilor a sugerat faptul că oltenii sunt ”la zeci de ani” față de Rapid, prin prisma investițiilor care s-au făcut în Bănie în ultimele sezoane.

”A fost foarte bun jocul Craiovei. E o echipă foarte bună. Are valoare, omogenitate și e foarte bine organizată. Câștigă de la fiecare joc european. Noi, în România, putem face asta doar prin jocuri amicale.

E foarte mult în fața noastră. Nu știu dacă și în fața lui Dinamo sau FCSB, nu știu cum se simt... Dar în fața Rapidului e la zeci de ani. Pentru că sunt mulți ani de când investesc acolo și câștigă trofee”, a spus Daniel Pancu.

Ce sumă a pierdut Universitatea Craiova după egalul cu Getafe și cu cât s-a ales acum

Oltenii au primit vizita spaniolilor joi seară, de la 19:45, în prima rundă din faza ligii UEFA Europa Conference League, într-un meci care a putut fi urmărit și în format LIVE TEXT pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, după ce Assad Al Hamlawi a deschis scorul în minutul 59, iar Nemanja Gudelj a restabilit egalitatea în minutul 81.

Mihai Rotaru & Co. vor încasa 133.000 de euro de la UEFA pentru remiza cu Getafe. În cazul în care Gudelj nu ar fi egalat în minutul 81, iar Universitatea Craiova s-ar fi impus în Bănie, atunci oltenii ar fi încasat 400.000 de euro de la forul european.

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