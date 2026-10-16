Sorin Cârțu, explozie de entuziasm după Craiova - Getafe 1-1: „Suntem egalii lor”

Sorin Cârțu, explozie de entuziasm după Craiova - Getafe 1-1: „Suntem egalii lor” Conference League
SPORT.RO
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Sorin Cârțu a fost extrem de mulțumit de rezultatul pe care l-a obținut Universitatea Craiova în Conference League.

TAGS:
CraiovaGetafeConferece LeagueSorin Cartu
Din articol

Universitatea Craiova a remizat pe teren propriu în duelul cu Getafe din Conference League, scor 1-1, într-un meci din prima rundă a fazei ligii.

Oltenii au punctat prin Assad Al Hamlawi în minutul 59, în timp ce echipa din Spania a egalat scorul în urma reușitei din minutul 81 a lui Nemanja Gudelj.

Sorin Cârțu: „Suntem egalii unei echipe din campionatul Spaniei„

Președintele onorific al oltenilor și-a felicitat echipa în urma rezultatului obținut în primul meci din faza ligii de Conference League.

Sorin Cârțu a punctat că își dorește să vadă un joc la fel de solid și în următoarele partide din cupele europene. 

„Eu zic că echipa merită felicitări. Jucătorii au luptat pentru acest rezultat. Am dovedit în multe momente că suntem egalii unei echipe din campionatul Spaniei.

Eu sunt foarte mulţumit de acest meci. Eu am zis că meciul egal un rezultat pozitiv. Aş vrea să repetăm această prestaţie şi la meciurile următoare” , a spus Sorin Cârţu la Prima Sport.

  • Universitatea craiova getafe cf conference league 15102026
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Ștefan Baiaram, cel mai slab din Bănie! Notele din Craiova - Getafe

Conform portalului FlashScore, Ștefan Baiaram a fost cel mai slab de pe teren cu Getafe. El a primit nota 5.4, mult sub media echipei de 6.7. Următorii doi cel mai slabi au fost Nicușor Bancu și Simon Elisor, ambii cu 6.3.

Cicâldău a fost MVP, cu 8.1, iar Al Hamlawi, autorul unicului gol al oltenilor, dar și al unor ratări mari, a fost punctat de portalul FlashScore cu 6.9 pentru evoluția de pe ”Ion Oblemenco” împotriva spaniolilor.

  • Universitatea Craiova: Popescu (6.9) - Romanchuk (7.0), Stevanovic (6.5), Screciu (6.6) - Teles (7.6), Lameira (6.3), Băluță (6.5), Bancu (6.3) - Cicâldău (8.1), Al Hamlawi (6.9), Ștefan Baiaram (5.4)
  • Rezerve: Matei (6.7), Elisor (6.3), Cețu (6.5), Băsceanu (N/A)

De la Getafe, cel mai bine notat a fost fundașul central Djene, cu 7.3, iar cel mai slab, mijlocașul central Martin, cu 5.3. Media echipei a fost de 6.5, puțin sub cea a oltenilor.

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