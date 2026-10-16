Sorin Cârțu, explozie de entuziasm după Craiova - Getafe 1-1: „Suntem egalii lor”

Universitatea Craiova a remizat pe teren propriu în duelul cu Getafe din Conference League, scor 1-1, într-un meci din prima rundă a fazei ligii.

Oltenii au punctat prin Assad Al Hamlawi în minutul 59, în timp ce echipa din Spania a egalat scorul în urma reușitei din minutul 81 a lui Nemanja Gudelj.

Sorin Cârțu: „Suntem egalii unei echipe din campionatul Spaniei„

Președintele onorific al oltenilor și-a felicitat echipa în urma rezultatului obținut în primul meci din faza ligii de Conference League.

Sorin Cârțu a punctat că își dorește să vadă un joc la fel de solid și în următoarele partide din cupele europene.

„Eu zic că echipa merită felicitări. Jucătorii au luptat pentru acest rezultat. Am dovedit în multe momente că suntem egalii unei echipe din campionatul Spaniei.

Eu sunt foarte mulţumit de acest meci. Eu am zis că meciul egal un rezultat pozitiv. Aş vrea să repetăm această prestaţie şi la meciurile următoare” , a spus Sorin Cârţu la Prima Sport.