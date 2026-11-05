Universitatea Craiova se va duela cu Egnatia în etapa a 3-a din grupa unică din UEFA Conference League. Meciul este programat joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00.

Surprizele pregătite de Filipe Coelho în Universitatea Craiova - Egnatia

Toată Bănia „fierbe” înainte de fluierul de start al duelului. Se anunță spectacol pe ”Ion Oblemenco”, în condițiile în care echipa favorită o duce extrem de bine în UEFA Conference League.

Elevii lui Filipe Coelho au adunat nu mai puțin de 4 puncte în primele două runde ale competiției. Rezultatele au fost următoarele: 1-1 cu Getafe și 3-1 cu Inter Escaldes.

În cazul unui succes în fața lui Egnatia, Universitatea Craiova ar fi ca și calificată în faza superioară a UEFA Conference League.

Revenind la echipa de start, Filipe Coelho a decis să îl titularizeze pe Al Hamlawi în centrul ofensivei, Steven Nsimba fiind, și de această dată, pe banca de rezerve. De menționat este faptul că Adrian Rus se află pe banca de rezerve.