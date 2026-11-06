VIDEO EXCLUSIV Măsura luată de Rapid. Robert Niță: „Este vorba despre respect”

Măsura luată de Rapid. Robert Niță: „Este vorba despre respect” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Robert Niță a explicat, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, cea mai recentă decizie luată la Rapid. 

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Conducerea Rapidului a impus o regulă dură. Fotbaliștii alb-vișinii nu mai au voie cu telefoane la baza de pregătire. 

Reacția lui Robert Niță după ce telefoanele au fost interzise la Rapid

Invitat la VOYO SPORT LIVE, Robert Niță (49 de ani), membru nou în Consiliul de Administrație al giuleștenilor, a explicat că este vorba despre respect între jucători și o modalitate ca fotbaliștii să comunice mai mult decât ei.

Niță a confirmat că elevii lui Daniel Pancu vor fi amendați dacă vor încălca noua regulă. Totuși, sancțiunile financiare nu sunt mari. 

„Cred că este vorba despre respect între jucători și în cadrul grupului și de o modalitate de a fi mai comunicativi între ei. Amenzile nu sunt mari, dar sunt amenzi!”, a explicat Robert Niță, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE

Robert Niță

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Robert Niță, la VOYO Sport Live
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Bogdan Lobonț, penalizat la Ajax Amsterdam

Bogdan Lobonț a fost sancționat când i-a sunat telefonul în vestiarul lui Ajax.

„Da, antrenorul meu, am greșit. Mi-a zis că e ok, nu-i nicio problemă: 'Poimâine, de la 08:30 la 10:00 te duci la birou unde se vând bilete și răspunzi la telefon, ca să te înveți minte'”, a povestit Bogdan Lobonț, pe VOYO SPORT 1

Rapid se află pe locul trei în Superligă, cu 30 de puncte, fiind depășită în clasament de Universitatea Craiova (32 de puncte) și de Dinamo (33). 

Pentru giuleșteni urmează deplasarea contra Farului Constanța de mâine, de la 17:30. 

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