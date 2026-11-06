Conducerea Rapidului a impus o regulă dură. Fotbaliștii alb-vișinii nu mai au voie cu telefoane la baza de pregătire.

Reacția lui Robert Niță după ce telefoanele au fost interzise la Rapid

Invitat la VOYO SPORT LIVE, Robert Niță (49 de ani), membru nou în Consiliul de Administrație al giuleștenilor, a explicat că este vorba despre respect între jucători și o modalitate ca fotbaliștii să comunice mai mult decât ei.

Niță a confirmat că elevii lui Daniel Pancu vor fi amendați dacă vor încălca noua regulă. Totuși, sancțiunile financiare nu sunt mari.

„Cred că este vorba despre respect între jucători și în cadrul grupului și de o modalitate de a fi mai comunicativi între ei. Amenzile nu sunt mari, dar sunt amenzi!”, a explicat Robert Niță, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE.