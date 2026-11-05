Cele două echipe s-au întâlnit la Cluj-Napoca, în etapa #14 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, formația dirijată de Cristiano Bergodi s-a impus cu 1-0 și a înregistrat toate cele trei puncte.

Unul dintre clienții lui Gigi Becali a fost Aymen Boutoutaou, atacantul lateral adus la FCSB în vară de la FC Sochaux pentru 1 milion de euro.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a sărit în apărarea fotbalistului și a explicat de ce îl consideră un fotbalist cu calități deosebite.

MM Stoica îl contrazice pe Gigi Becali și sare în apărarea fotbalistului de la FCSB: ”E foarte bun! Poate face diferența”

”Întrebați-l pe patron, părerea mea nu contează. Mi-am spus părerea când i l-am propus și i-am spus că merită să dea o sumă mare. Îl vedem diferit pe Aymen. Eu îl văd un jucător foarte bun. Gigi nu îl vede. Contează doar ce vede el.

Întreabă-l pe Gigi dacă mai are șanse. Eu l-am văzut ca pe un jucător care poate face diferența, un jucător care ne poate ajuta. Aici se oprește rolul meu. De ce să fie afectat? S-a văzut ce afectat a fost cu Rapid și îmi permit să spun că și la meciul cu U Cluj.

Dintre jucătorii de atac, el mi s-a părut singurul activ. E un jucător deosebit, un jucător cu niște calități cum eu nu am mai întâlnit în cariera mea. E o opinie personală. Sunt jucători pe care eu îi văd buni și nu sunt buni”, a spus MM Stoica la Prima Sport.