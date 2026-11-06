Laurențiu Popescu, în extaz după Universitatea Craiova - Egnatia 2-0: „Asta e echipa pe care o iubesc”

Laurențiu Popescu, în extaz după Universitatea Craiova - Egnatia 2-0: „Asta e echipa pe care o iubesc” Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova - Egnatia a avut loc în etapa a 3-a din UEFA Conference League.

TAGS:
Universitatea CraiovaEgnatiaConference Leaguelaurentiu popescu
Din articol

Universitatea Craiova s-a duelat cu Egnatia în etapa a 3-a din grupa unică din UEFA Conference League. Meciul a fost programat joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00.

Laurențiu Popescu, în extaz după Universitatea Craiova - Egnatia 2-0

Elevii lui Filipe Coelho au început partida excelent, iar în primul act au reușit să marcheze prin Alex Cicâldău și Nicușor Bancu. Actul secund nu a mai adus nicio reușită, iar scorul final a arătat astfel: Universitatea Criaova - Egnatia 2-0.

La scurt timp după fluierul final, Laurențiu Popescu s-a arătat încântat de jocul prestat de echipa sa. Portarul a mărturisit că și-au atins obiectivul de puncte din primele 3 etape, iar acum speră ca la partida cu Brighton să scoată un rezultat pozitiv.

„Știam că vom avea un meci foarte greu. Am fost foarte bine pregătiți, am început partida bine și mă bucur că am marcat din nou în prima repriză și am reușit să câștigăm. Mă bucur că nu am luat gol, avem o apărare extraordinară.

Cred că asta ne doream, am ajuns unde ne-am dorit, avem 7 puncte. Ne așteaptă un meci foarte greu la Brighton, dar putem lua, de ce nu, un punct sau chiar să batem acolo.

Ca portar este foarte greu, îți câștigi locul greu și îl pierzi ușor. Mă bucur că am avut răbdare, că joc la echipa pe care o iubesc și la care am crescut”, a declarat Laurențiu Popescu, potrivit Digi Sport.

  • Laurentiu popescu
×
Laurențiu Popescu / Sport Pictures
Laurențiu Popescu / Sport Pictures
Laurențiu Popescu / Sport Pictures
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pe ce loc se află Universitatea Craiova în Conference League

Universitatea Craiova are un bilanț excelent în UEFA Conference League. Oltenii au remizat în prima rundă, scor 1-1 contra Getafe, ca mai apoi să obțină două victorii: 3-1 cu Inter Escaldes și 2-0 cu Egnatia.

În urma rezultatelor înregistrate, oltenii se află pe locul 8 în grupa unică din UEFA Conference League, cu 7 puncte acumulate în primele trei runde.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat a cumpărat un Ferrari cu 2,3 milioane de dolari și l-a vândut cu 18,5 milioane. Mașina avea doar 130 de km la bord
Un bărbat a cumpărat un Ferrari cu 2,3 milioane de dolari și l-a vândut cu 18,5 milioane. Mașina avea doar 130 de km la bord
ARTICOLE PE SUBIECT
Jackpot! Câți bani a obținut Universitatea Craiova după victoria din Conference League
Jackpot! Câți bani a obținut Universitatea Craiova după victoria din Conference League
Ce loc ocupă Universitatea Craiova în Conference League după trei etape
Ce loc ocupă Universitatea Craiova în Conference League după trei etape
Universitatea Craiova - Egnatia 2-0 în Conference League, pe Sport.ro! De bucurie acum avurăm parte! Seară magică în Bănie
Universitatea Craiova - Egnatia 2-0 în Conference League, pe Sport.ro! De bucurie acum avurăm parte! Seară magică în Bănie
ULTIMELE STIRI
Ce au spus spaniolii despre Ionuț Radu după duelul pierdut cu Darius Olaru în Europa League. Nota portarului
Ce au spus spaniolii despre Ionuț Radu după duelul pierdut cu Darius Olaru în Europa League. Nota portarului
Fotbalistul lui FCSB, refuzat direct la echipa la care a fost propus: ”Trageți voi concluziile!”
Fotbalistul lui FCSB, refuzat direct la echipa la care a fost propus: ”Trageți voi concluziile!”
Reacția lui Filipe Coelho după spectacolul făcut de Craiova cu Egnatia: ”Nu înțeleg de ce sunt criticați!”
Reacția lui Filipe Coelho după spectacolul făcut de Craiova cu Egnatia: ”Nu înțeleg de ce sunt criticați!”
Basarab Panduru scoate artileria grea după Craiova - Egnatia: ”Slabi, grași! El a fost singurul bun”
Basarab Panduru scoate artileria grea după Craiova - Egnatia: ”Slabi, grași! El a fost singurul bun”
Jucătorul care l-a cucerit pe Gică Craioveanu: "Cel mai bun din campionat, e la superlativ"
Jucătorul care l-a cucerit pe Gică Craioveanu: "Cel mai bun din campionat, e la superlativ"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

"Vrei să mergi în România sau să rămâi aici?" Cum a răspuns Bîrligea, la conferința lui Frosinone

"Vrei să mergi în România sau să rămâi aici?" Cum a răspuns Bîrligea, la conferința lui Frosinone

Regretă că l-au transferat pe fotbalistul de la FCSB: ”E singurul care a dezamăgit! A avut multe șanse”

Regretă că l-au transferat pe fotbalistul de la FCSB: ”E singurul care a dezamăgit! A avut multe șanse”

Spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu portarul Jesus Owono, la trei zile după tragedia care a marcat lumea fotbalului

Spaniolii au anunțat ce se întâmplă cu portarul Jesus Owono, la trei zile după tragedia care a marcat lumea fotbalului

"Refuzăm!" Reacție imediată a Federației Portugheze, după ce Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea

"Refuzăm!" Reacție imediată a Federației Portugheze, după ce Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea

Agentul lui Karamoko a răbufnit și a spus ce urmează pentru atacantul lui Dinamo: ”Trebuie să punem realitatea pe masă”

Agentul lui Karamoko a răbufnit și a spus ce urmează pentru atacantul lui Dinamo: ”Trebuie să punem realitatea pe masă”

Andrei Nicolescu i-a anunțat plecarea de la Dinamo: ”E singurul de care vrem să ne despărțim”

Andrei Nicolescu i-a anunțat plecarea de la Dinamo: ”E singurul de care vrem să ne despărțim”


Recomandarile redactiei
Fotbalistul lui FCSB, refuzat direct la echipa la care a fost propus: ”Trageți voi concluziile!”
Fotbalistul lui FCSB, refuzat direct la echipa la care a fost propus: ”Trageți voi concluziile!”
Jackpot! Câți bani a obținut Universitatea Craiova după victoria din Conference League
Jackpot! Câți bani a obținut Universitatea Craiova după victoria din Conference League
Basarab Panduru scoate artileria grea după Craiova - Egnatia: ”Slabi, grași! El a fost singurul bun”
Basarab Panduru scoate artileria grea după Craiova - Egnatia: ”Slabi, grași! El a fost singurul bun”
Reacția lui Filipe Coelho după spectacolul făcut de Craiova cu Egnatia: ”Nu înțeleg de ce sunt criticați!”
Reacția lui Filipe Coelho după spectacolul făcut de Craiova cu Egnatia: ”Nu înțeleg de ce sunt criticați!”
Ce au spus spaniolii despre Ionuț Radu după duelul pierdut cu Darius Olaru în Europa League. Nota portarului
Ce au spus spaniolii despre Ionuț Radu după duelul pierdut cu Darius Olaru în Europa League. Nota portarului
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Cicâldău, "on fire" pentru Craiova. Cum explică forma sa din acest sezon
Cicâldău, "on fire" pentru Craiova. Cum explică forma sa din acest sezon
Universitatea Craiova - Egnatia 2-0 în Conference League, pe Sport.ro! De bucurie acum avurăm parte! Seară magică în Bănie
Universitatea Craiova - Egnatia 2-0 în Conference League, pe Sport.ro! De bucurie acum avurăm parte! Seară magică în Bănie
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
CITESTE SI
Un local din Spania a fost desemnat cel mai bun restaurant din lume

stirileprotvUn local din Spania a fost desemnat cel mai bun restaurant din lume

Termoenergetica a publicat harta zonelor din București unde sunt probleme cu apa caldă și căldura. Ce cartiere sunt afectate

stirileprotvTermoenergetica a publicat harta zonelor din București unde sunt probleme cu apa caldă și căldura. Ce cartiere sunt afectate

Cele 39 de filme pe care orice tânăr cineast ar trebui să le vadă. Lista regizorului Martin Scorsese

stirileprotvCele 39 de filme pe care orice tânăr cineast ar trebui să le vadă. Lista regizorului Martin Scorsese

Orașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

stirileprotvOrașul din România fără nicio librărie în care biblioteca publică s-a închis după ce singura bibliotecară și-a dat demisia

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!