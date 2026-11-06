Laurențiu Popescu, în extaz după Universitatea Craiova - Egnatia 2-0: „Asta e echipa pe care o iubesc”

Universitatea Craiova s-a duelat cu Egnatia în etapa a 3-a din grupa unică din UEFA Conference League. Meciul a fost programat joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00.

Laurențiu Popescu, în extaz după Universitatea Craiova - Egnatia 2-0

Elevii lui Filipe Coelho au început partida excelent, iar în primul act au reușit să marcheze prin Alex Cicâldău și Nicușor Bancu. Actul secund nu a mai adus nicio reușită, iar scorul final a arătat astfel: Universitatea Criaova - Egnatia 2-0.

La scurt timp după fluierul final, Laurențiu Popescu s-a arătat încântat de jocul prestat de echipa sa. Portarul a mărturisit că și-au atins obiectivul de puncte din primele 3 etape, iar acum speră ca la partida cu Brighton să scoată un rezultat pozitiv.

„Știam că vom avea un meci foarte greu. Am fost foarte bine pregătiți, am început partida bine și mă bucur că am marcat din nou în prima repriză și am reușit să câștigăm. Mă bucur că nu am luat gol, avem o apărare extraordinară.

Cred că asta ne doream, am ajuns unde ne-am dorit, avem 7 puncte. Ne așteaptă un meci foarte greu la Brighton, dar putem lua, de ce nu, un punct sau chiar să batem acolo.

Ca portar este foarte greu, îți câștigi locul greu și îl pierzi ușor. Mă bucur că am avut răbdare, că joc la echipa pe care o iubesc și la care am crescut”, a declarat Laurențiu Popescu, potrivit Digi Sport.