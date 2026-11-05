Filipe Coelho: ”Mă aştept la un joc echilibrat cu Egnatia”

Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că se aşteaptă la un meci echilibrat cu formaţia albaneză Egnatia, în Conference League.

"Egnatia are o echipă extrem de interesantă, în special dacă ar fi să ne raportăm la ceea ce înseamnă zona lor ofensivă. Au întotdeauna jucători care pot crea dezechilibru, au jucători cu viteză. În ultimele meciuri au preferat sistemul de joc 4-4-2, dar au avut şi meciuri în care au jucat cu cinci jucători pe linia de fund. Au o dinamică foarte bună pe ceea ce înseamnă zona ofensivă şi pe ceea ce înseamnă mingile jucate în spatele apărărilor adverse. Sunt o echipă care nu lasă spaţii şi întotdeauna căpitanul lor coboară în linia de cinci fundaşi, au un nivel foarte mare de agresivitate în joc. Aşa că mă aştept, ca să fiu onest, să fie un joc echilibrat, un joc echilibrat, şi n-am nicio dubiu că trebuie să fim în cel mai bun nivel al nostru pentru a obţine cele trei puncte", a afirmat el.

"Este un nou meci extrem de important pentru noi împotriva unei echipe bune. Pentru mine Egnatia nu este o surpriză, am urmărit jocurile ei şi este o echipă chiar foarte bună. Ştim că în această fază a competiţiei toate punctele sunt foarte importante şi mâine seară trebuie să fim la nivelul nostru maxim pentru a obţine toate cele trei puncte puse în joc. Cu siguranţă detaliile vor fi cele care vor face diferenţa în meci. Şi, desigur, mă aştept ca mâine seară pe 'Ion Oblemenco' să fie o atmosferă entuziasmantă", a adăugat el.

Întrebat dacă o victorie în faţa formaţiei Egnatia va creşte şansele de calificare în primăvara europeană, tehnicianul portughez a răspuns: "Nu am câştigat încă. Nu-mi place să prezic anumite lucruri care nu s-au întâmplat. Mai întâi trebuie să jucăm, trebuie să arătăm că merităm să câştigăm şi după vom vedea. Concentrarea mea este pe meci, nu pe faptul că am câştigat deja cele trei puncte. Nu am câştigat, nimeni nu câştigă meciurile înainte de a le juca".

Chestionat în legătură cu seria de 12 partide fără înfrângere a formaţiei sale, Coelho a menţionat că este foarte mândru de jucătorii săi. "Ca să fiu sincer, nu-mi aduc aminte de o astfel de serie, dar pot să spun că sunt foarte mândru de jucătorii mei. Nu este deloc uşor să joci cu un program pe care l-am avut până în acest moment. Ei dau totul în fiecare meci şi asta mă face să fiu extrem de mândru de ei în acest moment. Trecutul este trecut, acum trebuie să ne concentrăm prezent. Mâine trebuie să obţinem toate cele trei puncte împotriva unei echipe foarte bune. Cu siguranţă, mâine seară trebuie să arătăm şi să demonstrăm că avem un control emoţional foarte bun, cu ambiţie foarte bună şi, ca de obicei, să dăm totul să facem cât mai bine posibil", a mai afirmat Filipe Coelho.

Tudor Băluţă: ”Eu nu mă gândesc la Egnatia ca la un outsider”

Fotbalistul Tudor Băluţă a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că nu se gândeşte la Egnatia, adversara formaţiei Universitatea Craiova din partida de joi din Conference League, ca la un outsider.

"Eu nu mă gândesc la Egnatia ca la un outsider. Nu mă gândesc la calcule înainte de meci, cine e favorit sau cine pe foaie arată mai îndreptăţit să câştige meciul. Nu, totul se decide pe teren. Ceea ce ne-a ajutat pe noi până acum a fost mentalitatea pe care am avut-o la fiecare partidă", a afirmat el.

"O să fie un meci dificil, cum sunt toate meciurile, mai ales cele din competiţiile europene. Dar este un meci pe care suntem nerăbdători să-l jucăm. Toată lumea este la cel mai înalt nivel pentru a juca partida de mâine. Este un meci pe care îl jucăm acasă şi pe care vrem să-l câştigăm în faţa suporterilor noştri. Îi aşteptăm într-un număr cât mai mare şi sperăm ca împreună să ne bucurăm la final de victorie. Este un meci european pe care vrem să-l câştigăm. Îl vom aborda cu toată seriozitatea posibilă şi cu gândul la cele trei puncte", a adăugat mijlocaşul, citat de Agerpres.

Întrebat dacă victoria cu Egnatia este obligatorie, Băluţă a răspuns: "Nu prea-mi place cum sună cuvântul 'obligatoriu' când vorbim despre obţinerea victoriei. Pune cumva o presiune un pic negativă aşa asupra noastră. Eu zic că e o oportunitate foarte bună să luăm alte trei puncte. Noi suntem însă foarte puternici acasă şi, în general, facem meciuri foarte bune aici. Deci aş rămâne cu cuvântul 'oportunitate' şi sperăm ca mâine să fim inspiraţi şi să putem să aducem victoria".

Universitatea Craiova întâlneşte formaţia albaneză KF Egnatia, joi, de la ora 22:00, pe Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova, într-o partidă din etapa a treia a Conference League.

Rezultatele Universității Craiova și clasamentul din Conference League

Etapa 1: 1-1 (a) cu Getafe

Etapa 2: 3-1 (d) cu Inter Club d'Escaldes