LIVE TEXT Universitatea Craiova - Egnatia în Conference League, azi de la ora 22:00!

Universitatea Craiova - Egnatia în Conference League, azi de la ora 22:00! Conference League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Oltenii sunt neînvinși în grupa unică din Conference League.

TAGS:
Universitatea Craiova EgnatiaUniversitatea CraiovaEgnatiafilipe coelhoTudor BalutaConference League
Din articol

Universitatea Craiova - KF Egnatia

Filipe Coelho: ”Mă aştept la un joc echilibrat cu Egnatia”

Antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că se aşteaptă la un meci echilibrat cu formaţia albaneză Egnatia, în Conference League.

"Egnatia are o echipă extrem de interesantă, în special dacă ar fi să ne raportăm la ceea ce înseamnă zona lor ofensivă. Au întotdeauna jucători care pot crea dezechilibru, au jucători cu viteză. În ultimele meciuri au preferat sistemul de joc 4-4-2, dar au avut şi meciuri în care au jucat cu cinci jucători pe linia de fund. Au o dinamică foarte bună pe ceea ce înseamnă zona ofensivă şi pe ceea ce înseamnă mingile jucate în spatele apărărilor adverse. Sunt o echipă care nu lasă spaţii şi întotdeauna căpitanul lor coboară în linia de cinci fundaşi, au un nivel foarte mare de agresivitate în joc. Aşa că mă aştept, ca să fiu onest, să fie un joc echilibrat, un joc echilibrat, şi n-am nicio dubiu că trebuie să fim în cel mai bun nivel al nostru pentru a obţine cele trei puncte", a afirmat el.

"Este un nou meci extrem de important pentru noi împotriva unei echipe bune. Pentru mine Egnatia nu este o surpriză, am urmărit jocurile ei şi este o echipă chiar foarte bună. Ştim că în această fază a competiţiei toate punctele sunt foarte importante şi mâine seară trebuie să fim la nivelul nostru maxim pentru a obţine toate cele trei puncte puse în joc. Cu siguranţă detaliile vor fi cele care vor face diferenţa în meci. Şi, desigur, mă aştept ca mâine seară pe 'Ion Oblemenco' să fie o atmosferă entuziasmantă", a adăugat el.

Întrebat dacă o victorie în faţa formaţiei Egnatia va creşte şansele de calificare în primăvara europeană, tehnicianul portughez a răspuns: "Nu am câştigat încă. Nu-mi place să prezic anumite lucruri care nu s-au întâmplat. Mai întâi trebuie să jucăm, trebuie să arătăm că merităm să câştigăm şi după vom vedea. Concentrarea mea este pe meci, nu pe faptul că am câştigat deja cele trei puncte. Nu am câştigat, nimeni nu câştigă meciurile înainte de a le juca".

Chestionat în legătură cu seria de 12 partide fără înfrângere a formaţiei sale, Coelho a menţionat că este foarte mândru de jucătorii săi. "Ca să fiu sincer, nu-mi aduc aminte de o astfel de serie, dar pot să spun că sunt foarte mândru de jucătorii mei. Nu este deloc uşor să joci cu un program pe care l-am avut până în acest moment. Ei dau totul în fiecare meci şi asta mă face să fiu extrem de mândru de ei în acest moment. Trecutul este trecut, acum trebuie să ne concentrăm prezent. Mâine trebuie să obţinem toate cele trei puncte împotriva unei echipe foarte bune. Cu siguranţă, mâine seară trebuie să arătăm şi să demonstrăm că avem un control emoţional foarte bun, cu ambiţie foarte bună şi, ca de obicei, să dăm totul să facem cât mai bine posibil", a mai afirmat Filipe Coelho.

Tudor Băluţă: ”Eu nu mă gândesc la Egnatia ca la un outsider”

Fotbalistul Tudor Băluţă a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că nu se gândeşte la Egnatia, adversara formaţiei Universitatea Craiova din partida de joi din Conference League, ca la un outsider.

"Eu nu mă gândesc la Egnatia ca la un outsider. Nu mă gândesc la calcule înainte de meci, cine e favorit sau cine pe foaie arată mai îndreptăţit să câştige meciul. Nu, totul se decide pe teren. Ceea ce ne-a ajutat pe noi până acum a fost mentalitatea pe care am avut-o la fiecare partidă", a afirmat el.

"O să fie un meci dificil, cum sunt toate meciurile, mai ales cele din competiţiile europene. Dar este un meci pe care suntem nerăbdători să-l jucăm. Toată lumea este la cel mai înalt nivel pentru a juca partida de mâine. Este un meci pe care îl jucăm acasă şi pe care vrem să-l câştigăm în faţa suporterilor noştri. Îi aşteptăm într-un număr cât mai mare şi sperăm ca împreună să ne bucurăm la final de victorie. Este un meci european pe care vrem să-l câştigăm. Îl vom aborda cu toată seriozitatea posibilă şi cu gândul la cele trei puncte", a adăugat mijlocaşul, citat de Agerpres.

Întrebat dacă victoria cu Egnatia este obligatorie, Băluţă a răspuns: "Nu prea-mi place cum sună cuvântul 'obligatoriu' când vorbim despre obţinerea victoriei. Pune cumva o presiune un pic negativă aşa asupra noastră. Eu zic că e o oportunitate foarte bună să luăm alte trei puncte. Noi suntem însă foarte puternici acasă şi, în general, facem meciuri foarte bune aici. Deci aş rămâne cu cuvântul 'oportunitate' şi sperăm ca mâine să fim inspiraţi şi să putem să aducem victoria".

Universitatea Craiova întâlneşte formaţia albaneză KF Egnatia, joi, de la ora 22:00, pe Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova, într-o partidă din etapa a treia a Conference League.

Rezultatele Universității Craiova și clasamentul din Conference League

Etapa 1: 1-1 (a) cu Getafe

Etapa 2: 3-1 (d) cu Inter Club d'Escaldes

Clasamente oferite de Sofascore
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului
ARTICOLE PE SUBIECT
”FRF nu l-a contactat niciodată”! Luca Moisă, fotbalistul român de Mondial din naționala SUA: ”Eu sunt fericit să evoluez pentru USA”
”FRF nu l-a contactat niciodată”! Luca Moisă, fotbalistul român de Mondial din naționala SUA: ”Eu sunt fericit să evoluez pentru USA”
ULTIMELE STIRI
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei!
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei!
Dinamo dă ”careul de ași” din Superligă! Danny Armstrong și alți trei ”câini” sunt cei mai buni jucători din campionatul României
Dinamo dă ”careul de ași” din Superligă! Danny Armstrong și alți trei ”câini” sunt cei mai buni jucători din campionatul României
"Revoluție!" Jucătorul de la FCSB și-a aflat soarta, după restructurările din lot
"Revoluție!" Jucătorul de la FCSB și-a aflat soarta, după restructurările din lot
Laurențiu Reghecampf a decis! Titularul surpriză din următorul meci al lui FCSB
Laurențiu Reghecampf a decis! Titularul surpriză din următorul meci al lui FCSB
Record în Champions League pentru Jude Bellingham
Record în Champions League pentru Jude Bellingham
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Mesaj fără echivoc: ”Chivu o va antrena pe Real Madrid!”

Mesaj fără echivoc: ”Chivu o va antrena pe Real Madrid!”

Reacția lui Emil Săndoi cu privire la conflictul de la Universitatea Craiova: „El este principalul vinovat”

Reacția lui Emil Săndoi cu privire la conflictul de la Universitatea Craiova: „El este principalul vinovat”

Fosta iubită a lui Vinicius s-a fotografiat aproape goală la nici o lună de la despărțire: ”Isuse Hristoase! E atât de mare!”

Fosta iubită a lui Vinicius s-a fotografiat aproape goală la nici o lună de la despărțire: ”Isuse Hristoase! E atât de mare!”

Jose Mourinho a rămas mască: ”Nu mai există un jucător în lume precum el!”

Jose Mourinho a rămas mască: ”Nu mai există un jucător în lume precum el!”

Au bătut palma! Real Madrid îl transferă pe jucătorul dorit de Barcelona, PSG și Bayern

Au bătut palma! Real Madrid îl transferă pe jucătorul dorit de Barcelona, PSG și Bayern

Spectacol total în UCL! Como a spulberat-o pe Lens, Real Madrid l-a învins pe Răzvan Marin, iar Liverpool a suferit prima înfrângere

Spectacol total în UCL! Como a spulberat-o pe Lens, Real Madrid l-a învins pe Răzvan Marin, iar Liverpool a suferit prima înfrângere


Recomandarile redactiei
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei!
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea de la naționala Portugaliei!
"Revoluție!" Jucătorul de la FCSB și-a aflat soarta, după restructurările din lot
"Revoluție!" Jucătorul de la FCSB și-a aflat soarta, după restructurările din lot
Dinamo dă ”careul de ași” din Superligă! Danny Armstrong și alți trei ”câini” sunt cei mai buni jucători din campionatul României
Dinamo dă ”careul de ași” din Superligă! Danny Armstrong și alți trei ”câini” sunt cei mai buni jucători din campionatul României
Laurențiu Reghecampf a decis! Titularul surpriză din următorul meci al lui FCSB
Laurențiu Reghecampf a decis! Titularul surpriză din următorul meci al lui FCSB
Agentul lui Karamoko a răbufnit și a spus ce urmează pentru atacantul lui Dinamo: ”Trebuie să punem realitatea pe masă”
Agentul lui Karamoko a răbufnit și a spus ce urmează pentru atacantul lui Dinamo: ”Trebuie să punem realitatea pe masă”
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Filipe Coelho, impresionat de jucătorii lui KF Egnatia: ”Sunt interesanți!”
Filipe Coelho, impresionat de jucătorii lui KF Egnatia: ”Sunt interesanți!”
Antrenorul de la Egnatia a numit marea problemă înaintea meciului cu Universitatea Craiova
Antrenorul de la Egnatia a numit marea problemă înaintea meciului cu Universitatea Craiova
Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: ”Aici sunt problemele”
Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: ”Aici sunt problemele”
Ce nu s-a văzut la TV: gestul făcut de Filipe Coelho imediat după Craiova - CFR Cluj
Ce nu s-a văzut la TV: gestul făcut de Filipe Coelho imediat după Craiova - CFR Cluj
CITESTE SI
Proiect: Părinții care se întorc mai devreme la serviciu ar putea primi un stimulent de aproximativ 4.000 de lei pe lună

stirileprotvProiect: Părinții care se întorc mai devreme la serviciu ar putea primi un stimulent de aproximativ 4.000 de lei pe lună

Impozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului

stirileprotvImpozit dublu pe tot apartamentul pentru un balcon închis fără autorizație. Ce prevede noul Cod al Urbanismului

Încă două loturi din Autostrada A0, deschise circulației. Șoferii pot circula pe 13 kilometri noi în nordul Capitalei

stirileprotvÎncă două loturi din Autostrada A0, deschise circulației. Șoferii pot circula pe 13 kilometri noi în nordul Capitalei

Ce urmează în SUA după victoria istorică a democraților. Analiștii avertizează: Votul n-a fost un cec în alb, ci o pedeapsă

stirileprotvCe urmează în SUA după victoria istorică a democraților. Analiștii avertizează: Votul n-a fost un cec în alb, ci o pedeapsă

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!