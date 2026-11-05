Cele două grupări își dau întâlnire în etapa #3 din faza ligii UEFA Europa Conference League în Bănie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

”Hai, băieții!” Sosirea Universității Craiova în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”

Cu aproximativ o oră și jumătate înainte de startul meciului din Conference League, oltenii au ajuns în Bănie și au fost întâmpinați la intrarea în stadion de suporteri.

”Hai, băieții!” sau ”Campionii suntem noi” au fost uralele fanilor care speră la a doua victorie consecutivă pentru formația dirijată de Filipe Coelho în faza ligii.