VIDEO EXCLUSIV ”Hai, băieții!” Sosirea Universității Craiova în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”

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SPORT.RO
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Universitatea Craiova - Egnatia a LIVE TEXT pe Sport.ro de la 22:00.

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Universitatea CraiovaEgnatiaConference LeagueBanieIon OblemencoCraiova
Din articol

Cele două grupări își dau întâlnire în etapa #3 din faza ligii UEFA Europa Conference League în Bănie, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

”Hai, băieții!” Sosirea Universității Craiova în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”

Cu aproximativ o oră și jumătate înainte de startul meciului din Conference League, oltenii au ajuns în Bănie și au fost întâmpinați la intrarea în stadion de suporteri.

”Hai, băieții!” sau ”Campionii suntem noi” au fost uralele fanilor care speră la a doua victorie consecutivă pentru formația dirijată de Filipe Coelho în faza ligii.

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Foto: Sport.ro

Universitatea Craiova - Egnatia, victoria valorează 400,000 de euro

Cu patru puncte deja, după remiza cu Getafe (1-1) și victoria cu Inter Club d'Escaldes (3-1), Craiova și-a asigurat 533,000 de euro numai în urma acestor două runde. Iar, diseară (ora 22:00), gruparea din Bănie își poate crește spectaculos bilanțul financiar pentru parcursul din grupa de Conference League.

Concret, în cazul unei victorii, oltenii vor primi din partea UEFA suma de 400,000 de euro. Iar dacă Universitatea – Egnatia (Albania) s-ar încheia la egalitate, atunci fiecare formație va primi suma de 133,000 de euro din partea forului european.

Dincolo de premiile pentru victorie și remiză, acordate în grupă, în Conference League sunt puse în joc următoarele sume, în acest sezon:

  • *Bonus de calificare în play-off-ul optimilor (locurile 9-24): 200,000 de euro
  • *Bonus de calificare în optimi: 800,000 de euro
  • *Bonus de calificare în sferturi: 1,3 milioane de euro
  • *Bonus de calificare în semifinale: 2,5 milioane de euro
  • *Premiul încasat de fiecare finalistă: 4 milioane de euro
  • *Câștigarea trofeului: 3 milioane de euro
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