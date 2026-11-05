Universitatea Craiova se va duela cu Egnatia în etapa a 3-a din grupa unică din UEFA Conference League. Meciul este programat joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00.

Universitatea Craiova, mesaj din cinci cuvinte înainte de meciul cu Egnatia

Toată Bănia „fierbe” înainte de fluierul de start al duelului. Se anunță spectacol pe ”Ion Oblemenco”, în condițiile în care echipa favorită o duce extrem de bine în UEFA Conference League.

Elevii lui Filipe Coelho au adunat nu mai puțin de 4 puncte în primele două runde ale competiției. Rezultatele au fost următoarele: 1-1 cu Getafe și 3-1 cu Inter Escaldes.

În cazul unui succes în fața lui Egnatia, Universitatea Craiova ar fi ca și calificată în faza superioară a UEFA Conference League.

Cu doar două ore și jumătate înainte de fluierul de start, Universitatea Craiova a postat fotografii din vestiar. Totodată, mesajul a fost unul special pentru suporteri: „Ce mesaj ai pentru lei?”.