Italienii au făcut anunțul în privința lui Daniel Bîrligea înaintea duelului cu Cagliari! Decizia lui Alvini

Jurnaliștii italieni au analizat opțiunile pe care antrenorul Massimiliano Alvini le are la dispoziție pentru alcătuirea primului „11”.

Situația lui Daniel Bîrligea înainte de Cagliari - Frosinone

Potrivit publicației Frosinone News, absența lui Raimondo a deschis lupta pentru un loc de titular în ofensivă, iar Daniel Bîrligea este principalul candidat pentru a-i lua locul în formula de start. În acest context, concurentul său pe post, Tomas Bobcek, ar urma să înceapă partida pe banca de rezerve, fiind o variantă la care tehnicianul Massimiliano Alvini ar putea apela în repriza secundă.

În spatele vârfului român, antrenorul intenționează să mizeze în continuare, potrivit italienilor, pe linia formată din Ghedjemis, Schmid și Kvernadze. De asemenea, în sistemul 4-2-3-1, perechea de mijlocași din fața apărării va fi alcătuită din Masini și Calò, în timp ce Cichella va rămâne pe bancă.

Modificări sunt așteptate și în compartimentul defensiv al oaspeților, unde Oyono este anunțat titular în flancul drept, iar Cittadini poate reveni din primul minut în centrul apărării, alături de Calvani. Pe partea stângă, Bracaglia este favorit în fața lui Terzic pentru titularizare, în timp ce poarta va fi asigurată de Palmisani.

Echipa probabilă a celor de la Frosinone (4-2-3-1): Palmisani - Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia - Masini, Calò - Ghedjemis, Schmid, Kvernadze - Bîrligea.