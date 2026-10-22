FOTO Universitatea Craiova, salt major! Ce șanse primesc acum oltenii la top 24 + cum arată programul

Universitatea Craiova, salt major! Ce șanse primesc acum oltenii la top 24 + cum arată programul Conference League
SPORT.RO
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Universitatea Craiova are șanse foarte mari să obțină o calificare în fazele eliminatorii din Conference League, după startul bun, cu 4 puncte în primele două runde din faza principală.

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Universitatea Craiova, șanse de peste 80% pentru a se clasa în top 24 Conference League, după 3-1 cu Inter Escaldes

După 1-1 cu Getafe, în runda inaugurală, Universitatea Craiova a învins Inter Escaldes, în Andorra, scor 3-1. Oltenii au încheiat runda a doua din faza principală pe locul 11, cu 4 puncte și golaveraj 4-2.

Șansele Universității Craiova de a obține o clasare în top 24 au crescut considerabil după runda a doua. Statisticienii de la Football Meets Data acordă echipei lui Filipe Coelho un procentaj de 81,2% pentru a merge în faza play-off-ului pentru optimi - o creștere de aproape 20% față de calculele făcute înaintea acestei runde.

Top 8 pare în continuare un vis interzis pentru Universitatea Craiova. În ciuda startului cu 4 puncte din 6 posibile, oltenii sunt văzuți cu șanse de sub 10% pentru a merge direct în optimile de finală ale competiției.

Pentru a se clasa în primele 24, Universitatea Craiova pare că va avea nevoie de cel puțin 7 puncte și un golaveraj decent. Oltenii pot atinge această bornă în cazul unei victorii cu albanezii de la Egnatia, etapa viitoare, 5 noiembrie, pe "Ion Oblemenco".

  • AS Monaco, Lugano, FC Copenhaga, Atalanta, Brighton, Panathinaikos, Trabzonspor, Twente și Brann sunt echipele cotate de FMD cu cele mai mari șanse de a se clasa în primele 24 la finalul fazei principale. Toate cu peste 98%!

Estimările privind lupta pentru trofeul Conference League o dau în continuare favorită pe Brighton, viitoarea adversară a Universității Craiova, cu șanse de aproape 23%. Gruparea din Premier League este urmată de Atalanta (10,4%) și AS Monaco (10,3%).

Universitatea Craiova, încă 400.000 de euro de la UEFA după victoria cu Inter Escaldes din Conference League

Echipa lui Filipe Coelho a ajuns la 4 puncte în grupa unică din Conference League și are șanse reale la o clasare în primele 24, ceea ce i-ar aduce o calificare în fazele eliminatorii.

Datorită victoriei din Andorra, Universitatea Craiova și-a asigurat 400.000 de euro din partea UEFA, acesta fiind bonusul financiar acordat de forul european pentru un succes în faza principala din Conference League.

În total, Universitatea Craiova a depășit deja 4,4 milioane de euro obținute în acest sezon european. "Grosul" este reprezentat de premiul pentru participarea în faza ligii Conference League (3.170.000 de euro). Acestuia i se adaugă premiile pentru meciurile din preliminariile europene (700.000 de euro), remiza cu Getafe (133.000 de euro) și victoria de azi cu Inter Escaldes (400.000 de euro).

Suma totală obținută de Craiova va fi mult mai mare la final. Se va adăuga componenta "value pillar", reprezentată de drepturile TV și coeficienți, dar și bonusul pentru clasarea obținută la finalul fazei ligii. De asemenea, banii obținuți din bilete nu sunt luați în calcul aici.

Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3

  • Inter escaldes universitatea craiova uefa conference league 22102026
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Inter Club d'Escaldes - Universitatea Craiova / Foto Sport Pictures
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Universitatea Craiova, în faza principală Conference League. Rezultate și program

  • Universitatea Craiova - Getafe 1-1 (Assad Al Hamlawi 59' / Nemanja Gudelj 81')
  • Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1-3 (Borja Arellano 77' / Assad Al-Hamlawi 3', Ștefan Baiaram 5', Simon Elisor 86')
  • Universitatea Craiova - Egnatia (5 noiembrie, ora 22:00)
  • Brighton - Universitatea Craiova (26 noiembrie, ora 19:45)
  • Kairat Almaty - Universitatea Craiova (10 decembrie, ora 17:30)
  • Universitatea Craiova - FC Copenhaga (17 decembrie, ora 22:00)

Clasamentul din Conference League

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