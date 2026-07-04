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După ce în 2015, când s-a transferat la FCSB (pe atunci, încă Steaua), patronul Gigi Becali îi fixase o clauză de reziliere a contractului în valoare de 50 de milioane de euro (!), fosta mare speranță Vlad Mihalcea (ajuns acum la 27 de ani) s-a transferat ieri la CSM Sighet, echipă din Liga 3.

Vlad Mihalcea, în cădere liberă

Adus în iunie 2015 la echipa lui Gigi Becali, antrenată atunci de Mirel Rădoi, mijlocașul central ofensiv care poate juca și pe ambele benzi a bifat doar 6 meciuri în prima ligă pentru FCSB.

Mihalcea a fost împrumutat la ACS Poli Timișoara și Academica Clinceni (pe atunci, în Liga 2) și, după alte patru experiențe nereușite (FC Voluntari, ”U” Cluj, Aerostar Bacău și FC Brașov), a semnat cu Concordia Chiajna din divizia secundă, care apoi i-a reziliat contractul.

Apoi, fotbalistul a mai coborât apoi un nivel, la Liga 3, la Gloria Bistrița și CSU Alba Iulia, înainte de a semna vara trecută cu AFC Câmpulung Muscel (Liga 2) și, în februarie acest an, cu KSE Târgu Secuiesc (Liga 3).

Ce a transmis Darius Olaru înaintea amicalului cu FCSB: „Abia aștept”

Darius Olaru a plecat de la FCSB în această vară și a semnat în Belgia cu Royale Union Saint-Gilloise.

Mijlocașul de 28 de ani a debutat în tricoul belgienilor într-un amical cu Diegem (liga a 4-a din Belgia) încheiat 7-0, în care a reușit două pase decisive.

FCSB și Union Saint-Gilloise vor disputa un meci de pregătire în Olanda, duminică, pe 5 iulie, de la ora 14:00.

Astfel că Darius Olaru își va reîntâlni foștii colegi, dar de această dată din postura de adversari. Mijlocașul român a oferit o reacție după debutul în tricoul vicecampioanei Belgiei.

„A fost frumos să joc în acest tricou pentru prima dată. Abia aștept următorul meci, cel împotriva foștilor mei colegi. Ne vedem curând”, a spus Darius Olaru.